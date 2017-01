1. KLRS: RADNIK JAČI OD SUTJESKE

Podjeli Facebook

Derbi 12. kola Prve košarkaške lige Republike Srpske odigran je u nedjelju u dvorani OŠ Vuk Karadžić u Bijeljini. Sutjeska iz Foče i domaći Radnik odmjerili su snage u, možda i najneizvjesnijem meču koji je bijeljinska publika imala priliku da gleda ove sezone. Domaći košarkaši su ostvarili veoma važnu pobjedu u borbi za čelo prvoligaškog karavana, rezultatom 76-74.

Po 8 pobjeda imali su rivali prije derbi meča 12.kola. Košarkaška javnost u Bijeljini, naviknuta na domaće pobjde Radnika, očekivala je siguran trijumf domaćih, ali morali su bijeljinski košarkaši propisno da se namuče da bi slavili na kraju meča, iako je protivnik u Bijeljinu stigao sa poprilično okrnjenim rosterom. Gosti su i u takvom stanju, vodili u većem dijelu utakmice, sve do finiša treće četvrtine, kada Radnik prvi put dolazi do prednosti, koju ne ispušta do kraja meča. Sigurni izvođači slobodnih bacanja u penal završnici bili su mladi igrači Radnika, Gavrić i Radović, koji su, uz iskusnog Kecmana i kapitena Kokoruša bili i najbolji pojedinci u pobjedničkoj ekipi. Konačan rezultat meča glasio je 76-74, za devetu pobjedu bijeljinskih košarkaša i treći poraz Fočaka.

Pobjedom protiv Sutjeske košarkaši Radnika zadržali su drugu poziciju na tabeli, iza vodećeg Sokoca, a na diobi mjesta sa Prijedorom, koji ima isti skor kao i bijeljinska ekipa. Ekipa Sutjeske ima jednu pobjedu manje, ali i jednu utakmicu manje. U sljedećem kolu bijeljinski košarkaši biće gosti u Banjaluci, kod ekipe Studenta.