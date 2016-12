10.000 ZAHTJEVA ZA RAD U NJEMAČKOJ

Podjeli Facebook

Prema podacima iz izvještaja Agencije za rad i zapošljavanje BiH u protekloj godini u Sloveniji je zaposleno 4.228 bh. državljana.

Posredstvom Agencije, a u saradnji s entitetskim zavodima i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta, od 2013. do 30. novembra ove godine, po ovom sporazumu ukupno je zaposleno 9.436 radnika, i to 2013 – 661, 2014 – 1.870, 2015 – 2.677 i od januara do novembra ove godine 4.228 radnika, što je za 1.551 ili 57,44 posto više nego za cijelu 2015. godinu.

Najviše su traženi vozači (razne kategorije, uključujući i međunarodni transport), varioci, zidari, električari, armirači – tesari, elektroinstalateri i bravari.

„Najviše je zaposlenih sa srednjom stručnom spremom“, rekao je Željko Tepavčević, zamjenik direktora Agencije.

Govoreći o zapošljavanju u Njemačkoj, on je rekao da je po sporazumu koji BiH ima s Njemačkom i u ovoj godini u toj zemlji zaposleno blizu 1.000 medicinskih sestara iz BiH, što je značajan napredak u odnosu na 2015. BiH inače ima potpisan sporazum o zapošljavanju bh. državljana u više zemalja Evrope i svijeta, a Tepavčević tvrdi da dosta radnika iz BiH odlazi vani, ali ne idu preko Agencije.

„Njemačka je od 1. januara 2016. otvorila tržište za sve i, pod njihovim uslovima, mogu otići svi koji žele da rade tamo, preko Ambasade Njemačke u BiH. Nemamo podatak koliko je zaposlenih na taj način u Njemačkoj“, rekao je Tepavčević i dodao da je u ovoj godini Agencija primila oko 10.000 zahtjeva za radne dozvole za zapošljavanje u Njemačkoj.

Ističe da oni bh. radnici koji su otišli raditi u Njemačku preko ove agencije imaju dobra iskustva, te da su bile samo dvije ili tri pritužbe.

Što se tiče susjednih država, Tepavčević kaže da BiH ima sporazum sa Srbijom kada je u pitanju privremeno zapošljavanje bh. građana.

„Još je u fazi realizacije jer je potpisan u aprilu ove godine, a što se tiče Hrvatske, pregovori su u toku“, rekao je Tepavčević.

Izvor: Nezavisne