TMURNO I OBLAČNO

U Republici Srpskoj oblačno, tmurno i hladno vrijeme. Slab snijeg će provejavati samo ponegdje. Na jugu toplije uz sunčane periode. U Bijeljini u 7,00 časova izmjereno -7 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha do -1 stepena.

Ujutro oblačno i hladno, slab snijeg će provejavati ponedje na severu i istoku. Tokom dana zadržava se hladno, pretežno suvo i oblačno vrijeme a slab snijeg će provejavati samo ponegdje. Na jugu suvo sa sunčanim intervalima i znatno toplije nego u ostalim predjelima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha od -9°C do -4°C, na jugu do 3°C, u višim predjelima oko -13°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5°C do -1°C, na jugu do 10°C, u višim predjelima od -7°C.