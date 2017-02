VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS I SUTRA

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju jutro hladno s mrazem i maglom u niziji i kotlinskim predjelima, a tokom dana više sunca i postepeni rast temperature, osim predjela gdje će se magla i niski oblaci duže zadržavati.

Vjetar slab i promjenjiv, na jugu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od -5 do 0°C, na jugu oko 3, u višim predjelima od -8. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12°C, u mjestima sa maglom svježije, a na jugu oko 15 stepeni.

A sutra ujutro nas očekuje vedro vrijeme osim pojedinih predjela na sjeveru i istoku gdje će prolazno biti magle. Tokom dana sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od -4 do 1°C, na jugu oko 4, u višim predjelima od -7. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13°C, na jugu oko 16, u kotlinskim mjestima s maglom oko 5 stepeni.