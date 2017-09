VUČIĆ: ŠTO SE TIČE SRBIJE, BOSNA I HERCEGOVINA MOŽE BITI MIRNA I SPOKOJNA

Podjeli Facebook

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Sarajevu da Bosna i Hercegovina u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja.

„Srbija je prijatelj BiH, ponašaćemo se kao prijatelj i to ćete moći da vidite u mesecima i godinama koje su pred nama“, kazao je Vučić posle sastanka s članovima Predsedništva BiH i sastanka delegacija dve zemlje.

On je ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet i jačanje političkih, ekonomskih i ostalih veza sa BIH.

„U stanju smo da gledamo u budućnost mnogo jasnije i otvorenijih očiju“, kazao je predsednik Srbije.

Uz ocenu da i u Beogradu i u Sarajevu ima ljudi koji ne žele dobre odnose dve zemlje, Vučić je istakao da je u Sarajevu dočekan „dobro i toplo“, naglasivši da se sa zvaničnicima BiH „ne slaže u svemu“, ali da su odnosi „otvoreni i iskreni“, kao i da je dogovoreno da se sva sporna pitanja rešavaju razgovorom.

„Što se tiče Srbije i njenog odnosa prema BiH, možete biti mirni i spokojni. Moja reč ima težinu i kada to kažem, ja to zaista i mislim, ne samo kao Aleksandar Vučić lično, već kao predsednik Srbije“, rekao je on.

Po njegovim rečima, za Srbiju je bitno poštovanje Dejtonskog sporazuma i dogovor tri konstitutivna naroda u BiH, dok sporna pitanja u samoj BiH treba da rešavaju tri strane u toj zemlji.

Govoreći o napadu na njega 11. jula pre dve godine u Potočarima kod Srebrenice, Vučić je kazao da su odnosi izmedju BiH i Srbije važniji od onoga što se desilo njemu lično.

„To je nebitno i u odnosu na ono što se svim narodima u BiH dešavalo pre 25 godina“, istakao je on.

Izvor: Beta