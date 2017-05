6. JUNA O PITANJU IZGRADNJE GRANIČNOG PRELAZA BRATUNAC

Podjeli Facebook

Pitanje Sporazuma sa Srbijom o izgradnji Graničnog prelaza Bratunac ponovo će biti na dnevnom redu Savjeta ministara 6. juna, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

On je istakao da je ovaj sporazum u formi prijedloga dostavljen, te da bi tog dana trebalo da bude upućen Predsjedništvu BiH.

Šarović je dodao da je okvirno razgovarano vlasništvu nad onim što će biti izgrađeno na tom mjestu, na granici dvije zemlje.

On je naveo da je suština da bi most, s obzirom da ga finansira Srbija, bio upisan kao vlasništvo te zemlje.

„Infrastruktura i granični prelaz su vlasništvo onog ko je i finansirao, odnosno BiH“, dodao je Šarović, i podsjetio da zajednički granični prelaz košta približno 7,5 miliona evra.

“Kao najveći investitori biće notirani BiH i Srbija, a u manjem iznosu Republika Srpska, s obzirom da će da izgradi pristupni put do samog graničnog prelaza“, rekao je Šarović.

Izvor: Agencije

Foto: RTRS