ALARMANTNO: BIH NAJZAGAĐENIJA U EVROPI

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Zabrinjavajući podaci Svjetske zdravstvene organizacije o stanju životne sredine. Prosječna koncentracija PM2.5 u BiH je 41,5. U Sloveniji 18, Hrvatskoj i Srbiji 19.

Građani Bosne i Hercegovine, nažalost, udišu najzagađeniji vazduh od svih zemalja u Evropi. To je pokazao izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije za 2016. godinu. Prosječna koncentracija zagađujućih materija u vazduhu (PM2.5) u BiH iznosi čak 41,5. Poređenja radi, u Sloveniji je prosječna koncentracija oko 18, Hrvatskoj i Srbiji oko 19. U najčistijem vazduhu uživaju Finci sa koncentracijom od svega 6,9, dok najgori vazduh na svijetu udišu Saudijci.

Direktor Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Predrag Ilić objasnio je za „Novosti“ da su najzagađenije one sredine gdje je i industrija najrazvijenija poput Sarajeva i Zenice, dok su u Srpskoj zbog termoelektrana i rafinerije najzagađeniji Ugljevik, Gacko i Brod. U Banjaluci i Bijeljini najveći izvor zagađenja su automobili, odnosno njihovi izduvni gasovi.

– Kako bi zagađenost sveli na neki optimum, bar u sredinama gdje izvor nisu industrijski razlozi, potrebno je, prije svega, poraditi na saobraćajnoj infrastrukturi, graditi dodatne puteve, kružne tokove i tako izbeći veliku koncentraciju putničkih automobila na malom prostoru – kaže Ilić.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović smatra da bi cijeli sistem u društvu trebalo da se uključi u ovu problematiku.

– Ko je veći zagađivač, industrija ili domaćinstva, manje je bitno od načina na koji se mi, glavni akteri ali i žrtve zagađenja prema tome odnosimo. Dakle, kako bi, po uzoru na Sloveniju, koja je 2015. godine proglašena „zelenom prestonicom“ Evrope, započeli sličan proces, sa sličnim ambicijama cijelo društvo mora da se uključi. Moramo raditi na favorizovanju javnog prevoza, bicikala, pješačenja, bar kada je u pitanju centar grada – rekao je Radović za „Novosti“.

On ističe da je potrebna i politička odluka kako bi se ova ideja sprovela u djelo.

– To podrazumijeva aktiviranje i podršku cijelog sistema i građana, destimulacija vozača da ulaze vozilom u centar grada i slično, poskupjeti parking, zakomplikovati ulazak u sam centar, uvesti olakšice za pješake i korisnike javnih prevoza i slično. Našim ljudima je teško prepješačiti i 50 metara i dijete pješke odvesti do škole. Mi i u glavama moramo da se promijenimo, naša je putnička disciplina jako loša. Pa imamo više automobila po glavi stanovnika nego London! Ali Britanci su se davno, svi kolektivno, sistemski opredijelili za javni prevoz i omogućili svojim građanima da im se on više isplati nego svakodnevno korištenje vlastitih automobila.

IZVOR-VEČERNJE NOVOSTI