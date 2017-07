AMBASADE BiH NEMAJU NI PRINTER

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

SARAJEVO – Da je situacija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH alarmantna, pokazuje činjenica da u nekim konzulatima i ambasadama nemaju ni printer pa nisu u mogućnosti uraditi i najosnovniju papirologiju. Zdenka Džambas (HDZ BiH), delegat u Domu naroda BiH, na posljednjoj sjednici ovog doma upozorila je na težak položaj DKP-ova u Evropi. Tvrdi da u bh. ambasadi u Bukureštu u iznajmljenom prostoru, koji BiH mjesečno košta 5.000 eura, nema ni printera.

„Donedavno je radio printer koji su u Ambasadi dobili na poklon, međutim, on se pokvario i kada su od Ministarstva vanjskih poslova zatražili drugi, rekli su da ne može. Sad bi zaposlenici trebalo da sami finansiraju kupnju tog aparata“, kazala je Džambasova. Tvrdi da je sve to posljedica nepostojanja zakona o vanjskim poslovima. Prvi čovjek MIP-a BiH, ministar inostranih poslova Igor Crnadak, nije želio za „Nezavisne“ da odgovori na pitanje da li neki DKP-ovi nemaju printer. „Što se tiče toga da li neko predstavništvo ima printer ili ne, to neću odgovarati, jer to su pitanja tehničke prirode na koja odgovor možete dobiti u Ministarstvu“, kazao je Crnadak. Stanjem u bh. diplomatiji nisu zadovoljni ni parlamentarci, koji već izvjesno vrijeme upozoravaju na teško stanje u DKP-ovima. Tako Dušanka Majkić (SNSD), predsjedavajuća Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma BiH, ističe da je u nekoliko navrata pokretala pitanje stanja u DKP mreži i da nikada nije uspjela dobiti odgovor na to pitanje.

„Imali smo jednom ministra na sjednici Komisije od mandata koji je počeo 2014. i tad je iznio određen broj stvari, ali poslije toga on ne prisustvuje sjednicama resorne komisije i na sjednicama parlamenta. Niko u ovoj zemlji ne zna kakvo je stanje u DKP mreži. Trebaju li nam tolika diplomatsko-konzularna predstavništva, odnosno zašto imamo cijele kontinente u kojima nema DKP mreže. Dakle, stanje je alarmantno“, kazala je Majkićeva. Tvrdi da niko ne govori o kvalitetu, svi gledaju da pokriju tu funkciju, te da BiH nije pokazala interes da se to riješi. „Zamislite vi DKP koje nema printera, pa se ne može ni odštampati nekakav stav koji treba poslati u zemlju u kojoj je predstavništvo. To je vrlo opasno“, kazala je Majkićeva. Njen kolega iz Komisije Senad Šepić i poslanik Nezavisnog bloka kaže da parlamentarci, nažalost, nemaju zvaničnih informacija o stanju u DKP. „Bilo bi sasvim normalno, prirodno, da ovaj parlament, komisija koja se bavi vanjskim poslovima ima detaljne informacije o situaciji u DKP mrežama.

Nažalost, mi ih nemamo. I ja dobijam informacije u ličnim razgovorima, od ljudi koji rade u raznim DKP da je teška situacija. Dakle, u tom smislu smo zatražili da dobijemo konkretnu, detaljnu informaciju od MIP-a, da bismo se mogli odrediti. Pošto sam nezadovoljan najvećim dijelom informacijom o radu tog ministarstva, iskoristiću pravo da kroz direktan razgovor i s ministrom i s ljudima iz Vijeća ministara dobijem što više informacija kako bih mogao predložiti određene mjere“, rekao je Šepić. Mirsad Đonlagić (SBB), član Komisije, ističe da nema puno informacija o situaciji u DKP mrežama, ali da je ono što ima zabrinjavajuće.

Na sve ovo odgovorio im je Crnadak, koji je parlamentarcima poručio da će danas doći na sjednicu Predstavničkog doma BiH, te da ima spremne odgovore. On je rekao da će svakako uputiti inicijativu resornoj komisiji da održe poseban sastanak na kojem će o svemu razgovarati, bilo da on bude u Parlamentarnoj skupštini ili u Ministarstvu, kazao je Crnadak uz tvrdnju da je svakom poslaniku i delegatu odgovorio na pitanje koje mu je upućeno.

IZVOR-NEZAVISNENOVINE