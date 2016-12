BOSNA PODIŽE NIVO BEZBEDNOSTI

Podjeli Facebook

Odjeci terorističkih napada u Berlinu, Cirihu i Ankari zabrinuli i BiH. Mektić: Ne želimo nikoga da plašimo, već da građani budu sigurni prazničnih dana

Posle terorističkih napada u Berlinu i Cirihu i ubistva ruskog ambasadora u Ankari, nivo bezbednosti u celoj Bosni i Hercegovini biće podignut na viši nivo, potvrdio je „Novostima“ Dragan Mektić, ministar bezbednosti BiH.

– Sve bezbednosne agencije BiH imaće zadatak da bezbednost podignu na viši nivo, pogotovo jer idu i praznici i biće velikih javnih okupljanja građana. Ne želimo nikoga da plašimo, već da bezbednosne mere pojačamo, kako bi građani u BiH bili sigurni u ovim prazničnim danima – kaže Mektić.

Prema njegovim rečima, posebne mere će se preduzeti kako bi se obezbedili svi javni skupovi građana u prazničnim danima, kao i sve institucije i drugi objekti gde građani budu boravili.

Ministarstvo bezbednosti, dodaje Mektić, već pravi nove analize oko borbe protiv terorizma i sprema nove planove delovanja.

– U narednoj godini, procena je bezbednjaka iz Evrope da će se u EU vratiti oko 2.000 ratnika iz Sirije. Deo će doći i u naš region. Mi to moramo spremno da dočekamo i sve te ljude procesuiramo i stavimo pod kontrolu – poručio je Mektić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Srpska u narednim danima pojačati bezbednosne mere na svim urgentnim tačkama.

Nakon što se upisao u knjigu žalosti, koja je otvorena u Banskom dvoru u Banjaluci, povodom ubistva ambasadora Ruske Federacije u Turskoj Andreja Karlova, Dodik je rekao da je to strašan čin.

– Činjenica je da je ostrašćeni radikal pucao u ruskog ambasadora s motivom osvete i na taj način odlučio da nastavi borbu onih koji su doprineli patnji u čitavom svetu – rekao je Dodik novinarima.

Predsedavajući Predsedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da se bolest terorizma mora iskoreniti i da se nada da će svi zajedno pomoći da se to učini.

Ivanić je dodao da je generalno pitanje bezbednosti u BiH jedno vreme ignorisano i da se pridavala politička konotacija kad se upozoravalo na neke pojave.

– To se tumačilo kao neka vrsta unutrašnjeg sukoba – istakao je Ivanić i dodao da se konačno shvatilo da taj problem može doći i do BiH, ali da je sreća što još nije u tom obimu. On je upozorio da se bezbednosne institucije tim problemom moraju više baviti, a političari prestati da ga zloupotrebljavaju.

Prof. dr Dragomir Keserović, dekan na Fakultetu za bezbednost u Banjaluci, kaže za „Novosti“ da bezbednost u BiH uvek mora biti na višem nivou, a ne samo kad se nešto desi na Zapadu, ili neki teroristički napad u blizini BiH.

– BiH je potreban kvalitetan sistem bezbednosti. Od rušenja tornjeva u Njujorku, svet je u borbi protiv terorizma. Podizanje nekog nivoa bezbednosti nije dobra poruka za građane. Odmah svi počnu da razmišljaju u smeru da se neće i kod nas nešto dogoditi, kad se podiže nivo bezbednosti. BiH mora imati dobro razvijen sistem bezbednosti koji će uvek biti na visokom nivou i spreman da zaštiti građane i spreči neke terorističke aktivnosti – kaže Keserović, i dodaje da je bezbednost posao koji se obavlja 24 sata dnevno, a ne u prazničnim danima više, a ostalim manje. To je, kako on kaže, pogrešno i ne sme da se dešava.

GRAĐANI NE TREBA DA SE KRIJU

MINISTAR Mektić kaže da će sve bezbednosne agencije sa državnog nivoa održati interni sastanak, kako bi se preventivno delovalo.

– Ne želimo da stvorimo sliku da građani sada treba da se kriju po kućama, ali treba da znaju da su sigurni, da je nivo bezbednosti na višem nivou – pojašnjava Mektić.

Izvor: Novosti