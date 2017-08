CIJENE VOĆA I POVRĆA SKAČU ZA 50 ODSTO

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Prva poskupljenja voća, povrća i stočne hrane, čije je prinose suša drastično umanjila, mogu se očekivati već narednih dana, što će pokrenuti lančano povećanja cijena hrane čiji se vrhunac očekuje na proljeće.

Ratari su jednoglasni – sunce im je spržilo većinu roda u njivama i voćnjacima, a one plodove koje su uspjeli spasiti, moraće da prodaju po višim cijenama kako bi bar djelimično ublažili gubitke.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, ovogodišnja suša umanjila je biljnu proizvodnju za 40 do 60 odsto, a u pojedinim područjima i do 80 procenata, dok je ukupna šteta procijenjena na oko 270 miliona maraka. Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić u petak je upozorio da će to neminovno uticati na rast cijena.

Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS Stojan Marinković tvrdi da su ovogodišnje štete u poljoprivrednoj proizvodnji veće od 300 miliona maraka i da će sa sobom donijeti lančana poskupljenja. Zbog toga su, dodaje, podjednako na udaru i poljoprivredni proizvođači i potrošači.

– Suša je svuda ostavila traga. I u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu, tako da očekujemo u svim tim oblastima poskupljenja. Cijena hrane za stoku biće veća do 20 odsto i direktno će dovesti do povećanja troškova te proizvodnje – kaže Marinković dodajući da bi stoka mogla da pojeftini jer će se uzgajivači rješavati viška životinja koje neće moći da hrane. Kazao je da poskupljenja neće biti drastična ako Vlada RS realizuje svoje obećane mjere za ublažavanje šteta.

Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja u RS Mišo Maljčić kaže da cijene žive vage prasadi za sada neće rasti, ali da slijedi težak period.

– Do proljeća cijene prasića će sigurno stagnirati, ali kada opadne stočni fond, i to već u proljeće, krenuće rast cijena – kaže Maljčić.

Objašnjava da je ovogodišnja cijena prasića od četiri do pet maraka po kilogramu, a idućeg proljeća će vjerovatno biti šest maraka.

Predsjednik Udruženja mlinara RS Zoran Kos kaže da je suša ostavila negativne posljedice i na rod pšenice.

– U regionu je već došlo do rasta cijena pšenice, koji prati rast cijena brašna, što će se desiti i u Srpskoj. Za 30 dana od dana žetve cijene će kod nas sigurno za 20 odsto porasti u odnosu na cijene prilikom žetve – rekao je Kos.

Proizvođač krompira iz Rogatice Dragomir Džida, kaže da im je suša prepolovila ovogodišnji rod i da će ovo povrće sigurno poskupjeti krajnjim potrošačima.

– Cijene će vjerovatno biti više za oko 40 odsto u odnosu na prošlu godinu – rekao je Džida, koji objašnjava da je sada kilogram krompira marka, a lani je koštao pola marke.

Predsjednik Udruženja povrtara RS Brane Mastalo kaže će cijena krompira dodatno skočiti na jesen, jer će potražnja biti veća od ponude.

– Ista situacija je i sa lukom i kupusom. Sve su to kulture čiji je rod i više nego prepolovljen, zbog čega će biti duplo skuplje – objašnjava Mastalo.

Predsjednik udruženja voćara RS Dragoje Dojčinović kaže da su voćari uz višemjesečnu sušu, ove godine pretrpjeli ogromne štete i od proljetnog mraza, zbog čega su izvjesna poskupljenja.

– Od niskih temperatura, mraza, pa do ovih enormno visokih temperatura, voćari su izgubili više od 50 odsto svojih prinosa. Ta šteta direktno će uticati na povećanje cijena, i to za oko 50 odsto – poručuje Dojčinović dodajući da će najviše poskupjeti jabuke i šljive.

Mjere i pomoć

Ministar Stevo Mirjanić obećao je prošle sedmice da će Vlada Srpske preduzeti niz mjera za ublažavanje šteta u agraru. Jedna od njih je, i da do kraja mjeseca bude isplaćena polovina ovogodišnjih podsticaja koja iznose 60 miliona maraka. Vlada će obezbijediti za kapitalna ulaganja pet miliona KM, a isto toliko i za pomoć u jesenjoj sjetvi.

izvor-glassrspke