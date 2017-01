ČLANOVI STRANKE „NAPREDNA SRPSKA“ PREŠLI U DNS

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Pojedini članovi Stranke „Napredna Srpska“ u Bijeljini su se priključili Demokratskom narodnom savezu.

Kako smo saznali, članovi SNS-a su krajem prošle godine prešli u DNS, a ovu informaciju je tek večeras objavio predsjednik ovog Odbora Zoran Pribišić kroz saopštenje na društvenoj mreži „fejsbuk“.

U obrazloženju odluke pored ostalog ističe da je doživio veliko razočarenje na posljednjim izborima održanim u BIH, nakon čega je odlučio da svoj angažman nastavi u DNS-u u čemu je, kako navodi, dobio podršku i većine članova SNS-a.

Obrazloženje prenosimo u cjelosti:

Poštovani prijatelji,

Želim da vam se obratim i da objasnim novonastalu situaciju na političkoj sceni u Bijeljini, a vjerujem da je većina vas, koja prati moj rad, već upoznata sa istom. Podsjetiću vas da sam se politikom počeo baviti prije 6 godina, kada je osnovana Srpska napredna stranka u Republici Srpskoj, na zahtjev i sa punom podrškom Aleksandra Vučića i Tome Nikolića! Šta se sve izdešavalo sa tom strankom, vjerovatno svi znate, ali ne želeći da se odreknem ideje naprednjaka, nastavio sam, i dao punu podršku Adamu Šukalu u osnivanju novog političkog subjekta, NAPREDNE SRPSKE.

U oktobru 2014.godine, izašli smo na izbore u koaliciji sa DEMOKRATSKIM NARODNIM SAVEZOM i izborili dva mandata u NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE. To je bio izuzetan rezultat, za tako mladu političku partiju. Međutim, bez direktne podrške SRPSKE NAPREDNE STRANKE u Srbiji koja se javno deklarisala da se neće miješati u politički život u Republici Srpskoj, kao i raznih dešavanja poslije izbora došlo je do slabljenja NAPREDNE SRPSKE. Otišli su mnogi odbori, neki su prešli iz ličnog interesa, neki zbog lične sujete a neki zbog neslaganja sa politikom NAPREDNE SRPSKE. Uglavnom, stranka je ostala sa 4 do 5 gradskih i opštinskih odbora koji su funkcionisali manje više, dobro. Sama ta snaga, odnosno slabost stranke na republičkom nivou, počelo je da slabi i lokalne odbore, jer su ljudi izbjegavali da se uključuju u stranku koja svakim danom gubi članstvo. To je doprinjelo da se u Bijeljini, na lokalnim izborima održanim 2016.godine, ostvari NEZADOVOLJAVAJUĆI rezultat, odnosno da se osvoji 1350 glasova, što nije bilo dovoljno da se postane parlamentaran subjekat. Poslije tih izbora, doživio sam lično veliko razočarenje i prihvatio odgovornost te podnio ostavku na mjesto predsjednika Izvršnog i Gradskog odbora NAPREDNE SRPSKE, i odlučio da svoj politički angažman nastavim u DEMOKRATSKOM NARODNOM SAVEZU. U toj odluci podržale su me skoro sve kolege iz našeg Gradskog odbora NAPREDNE SRPSKE, sa kojima sam i osnivao tu partiju, sa kojima sam 6 godina neprekidno sarađivao.

Ja i dalje ostajem član SRPSKE NAPREDNE STRANKE u Srbiji (na osnovu dvojnog državljanstva), uvijek ću podržavati tu opciju u Republici Srbiji jer smatram da su oni jedina opcija koja će od Srbije napraviti regionalnog lidera koji će pomoći i razvoju naše Republike Srpske.

Želim da svoje znanje, iskustvo, ideje sprovedem u djelo, a to će biti moguće kroz institucionalno djelovanje koje DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ ima. Mi smo u toku 2014. kroz kampanju za parlamentarne izbore imali jako korektne odnose i djelovali smo kao jedan tim što smatramo da se može nastaviti i u narednom periodu.

Pozivam sve vas, koji ste me pratili, da se priključite DEMOKRATSKOM NARODNOM SAVEZU, da zajedno nastavimo da se borimo za nas, našu djecu i unuke. Da živimo bolje i da ostanemo i sačuvamo našu REPUBLIKU SRPSKU!

Vaš, Zoran PRIBIŠIĆ

IZVOR-INFOBIJELJINA