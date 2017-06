CRNA GORA I ZVANIČNO U NATO-u PODIJELJENA MIŠLJENJA GRAĐANA I POLITIČARA

Podjeli Facebook

Crna Gora od danas je i formalno 29. članica NATO saveza.

Iako je opozicija tražila da se narod na referendumu izjasni da li želi u ovu vojnu alijansu, vlast je odluku donijela u parlamentu.

Opozicija ovaj dan ocjenjuje najsramnijim u crnogorskoj istoriji.

U Podgorici potpuno običan dan. Nema ni euforije, a ni negodovanja. Samo se u političkim krugovima i medijima komentariše današnje pristupanje Crne Gore NATO-u.

U DPS u zadovoljni , kažu, još jednom pobjedom. Ulazak u NATO u vladajućoj partiji mjere sa proglašenjem nezavisnosti Crne Gore.

– Mi smo obezbijedili polisu osiguranja za državnu nezavisnost, kaže DPS-ov Miodrag Vuković.

Dok vladajuća struktura slavi, iz najvećeg opozicionog bloka – Demokratskog fronta poručuju: današnji dan u istoriji Crne Gore biće upisan kao jedan od najsramnijih

-To što je neko u Vašingtonu potpisao i smatra da je tu završio posao, uveo nas u NATO koji nas je bombardovao, trovao neše more, planine-vara se, ističe lider Nove srpske demokratije Andrija Mndić.

Čelnik „Otpora beznađu“, Marko Milačić, poručuje da ne ulazi Crna Gora u NATO, već NATO u Crnu Goru. Tvrdi da je to suštinska razlika i da se ova država od danas, ulaskom u ovaj Savez, nalazi u konstantnom ratu i stalnoj opasnosti.

– Riječ je o potpuno nelegalnom procesu. CG ne treba da podlegne pritisku svršenog čina.Mislim da je ovo novi list borbe za demokratiju, navodi Milačić.

Crnogorska opozicija bojkotuje rad parlamenta od oktobra prošle godine kada su održani parlamentarni izbori.

Protivili su se da se odluka o pristupanju NATO donosi u parlamentu, već se zalagali za izjašnjavanje građana na referendumu.

U DPS-u kažu da su građani rekli svoje na parlamentarnim izborima kada su svoje povjerenje ponovo poklonili vladajućem DPS-u.

Građani uglavnom odmahuju glavom i ovu temu prećutkuju. Oni rijetki koji komentarišu, podijeljeni su u stavovima.

Crnogorska zastava od srijede će se vijoriti na zgradi sjedišta Sjeveroatlanske alijanse u Briselu.

Dio ovdašnje opozicije, ulazak u NATO ocjenjuje kao aneksiju Crne Gore. Smatraju da će ovo biti kratka, neslavna epizoda u crnogorskoj istoriji.

Kako god bilo, od danas je CG zvanično članica NATO Saveza, onog istog saveza koji je 1999. godine bombardovao njene građane.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS