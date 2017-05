CRNADAK PRED KOMISIJOM ZA JAVNO SASLUŠANJE ZBOG ENORMNOG TROŠENJA SREDSTAVA

Podjeli Facebook

Prvi put u istoriji Parlamentarne skupštine BiH, biće formirana komisija za saslušanje jednog bh. ministra, potvrdio je delegat u Domu naroda Mario Karamatić.

Pred Komisiju će prvi bh. diplomata Igor Crnadak. Odgovoraće na pitanja o spoljno-političkom statusu BiH i službenim putovanjima na koja je potrošeno više od dva miliona KM.

Podsjećamo da, uprkos zakonskom roku od 15 dana, RTRS iz MIP-a nikad nije dobio odgovore o putovanjima ministra Crnatka. Ono što je prećutao javnom servisu i građanima, parlamentarcima neće.

Konstitutivna sjednica Komisije o javnom saslušanju prvog bh. diplomate, zakazana je za ponedjeljak, 29. maj. Za sto će sjesti članovi Kolegijuma Doma naroda- Ognjen Tadić, Bariša Čolak i Sakib Softić, te delegati Nebojša Radmanović, Fahrudin Radončić i Mario Karamatić.

Već na sljedećoj sjednici ove komisije, u roku ne dužem od mjesec, Igor Crnadak trebalo bi da im položi račune. I odgovori na sva nagomilana sporna pitanja delegata koja je do sada, kaže Mario Karamatić, vješto izbjegavao.

– Tu će biti prisiljen da odgovori šta je to radio, za koga je radio i koji su benefiti njegovog rada, ukoliko postoje. Odgovoriće i koga je zastupao vani, pošto nije imao nikakvog kontakta sa zakonodavnom vlasti, čije interese zastupa u Savjetu ministara, pošto već pojedine njegove inicijative nisu prošle zakonodavnu oblast – kaže Karamatić.

Karamatića i kolege mu, interesovaće kaže i svrsishodnost brojnih službenih putovanja prvog bh. diplomate i njegovih saradnika. Sam ministar realizovao je 97 službenih putovanja.

Jačajući imidž Bosne i Hercegovine po svijetu, skoknuo je i do Trebinja u zvaničnu posjetu gradskoj administraciji dok ju je predvodio njegov stranački kolega Slavko Vučurević.

U Beograd je išao da razgovara sa novinarima koji o BiH izvještavaju. Obišao 20-ak evropskih država, stigao do Amerike i Ujedinjenih arapskih emirata. A samo jedna posjeta Iranu, poreske obveznike koštala je skoro 22.000 KM.

– Preko dva miliona KM je potrošeno na putovanja, kreditni rejting nam je u smeću, BiH nikada lošije nije stajala na međunarodnom planu, tako da će morati i na to da odgovori. Ako ste ministar vanjskih poslova ne znači da cijeli mandat morate boraviti van zemlje – kaže Karamatić.

Ministar „za putovanja“ o formiranoj komisiji još se ne oglašava. Rastrošnost svoju, i svojih saradnika brani.

– Sva putovanja su relizovana na principima afirmisanja ključnih spoljnopolitičkih ciljeva, procesa integracija BiH u EU, razvoja regionalnih i dobrosusjedskih odnosa, ekonomske diplomatije, te poboljšanja opšteg imidža BiH u svijetu – navedeno je u odgovoru Igora Crnatka, ministra inostranih poslova BiH.

Ukoliko imidž, ali svoj, pred delegatima BiH ne popravi ili se eventualno na javnom saslušanju uopšte ne pojavi, Karamatić ne isključuje ni zahtjev za Crnatkovom smjenom. Kako god, aktuelni prvi bh. putnik ozbiljno prijeti, da rekord po broju putovanja preuzme od do sada nenadmašnog Svena Alkalaja.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS