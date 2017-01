DAN REPUBLIKE NE UGROŽAVA VITALNI INTERES BOŠNJAKA

Podjeli Facebook

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će Srpska slaviti 9. januar kao sekularni praznik, te da njime nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

Čubrilović je naveo za novosadski „Dnevnik“ da će reagovanja Bošnjaka u vezi sa obilježavanjem 9. januara biti negativna, kao što su bila i do sada, posebno od Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. „Izetbegoviću smeta 9. januar, zato što je tog dana, mnogo prije izbijanja rata, tačnije 9. januara 1990. godine, Narodna skupština Republike Srpske usvojila Deklaraciju o formiranju Republike srpskog naroda u BiH“, kaže Čubrilović. On smatra da je 9. januar rođendan Republike Srpske, kojeg se Srpska ne može i ne smije odreći. „Može li se neko tek tako odreći svog rođendana? Naravno da ne može i neće jer bi to značilo da niste ni rođeni. Pojedinim Bošnjacima je to `trn u oku`, a ne krsna slava Srpske – Sveti Stefan. Napominjem da 9. januar ostaje Dan Republike Srpske“, istakao je Čubrilović. Predsjednik Narodne skupštine Srpske izrazio je sumnju da će visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko, koristeći takozvana bonska ovlaštenja, poništiti Dan Republike Srpske. „Ne vjerujem da će Incko reagovati i donositi bilo kakvu odluku o poništenju 9. januara kao Dana Republike Srpske jer bi tako grubo narušio volju građana iskazanu na referendumu. Uostalom, međunarodne nesuglasice i sva otvorena pitanja moramo sami međusobno da rješavamo, ako se odnose na BiH. Entitetska pitanja ostaju u nadležnosti entiteta“, naglasio je Čubrilović.

Izvor: Nezavisne.com