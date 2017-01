DANAS OBLAČNO I HLADNO VRIJEME SA SNIJEGOM

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Meteorolozi za danas najavljuju hladno i oblačno vrijeme sa snijegom koji će slabiti i postepeno prestajati da pada.

Uveče u većini predjela suvo.Tokom dana i poslijepodneva djelimično kidanje oblačnosti u Posavini i Semberiji tako da će postojati uslovi za pojavu magle. Vjetar umjeren sjeveroistični, u Semberiji i Posavini prolazno jak, na jugu jaka bura. Prema večeri vjetar u svim predjelima u slabljenju. Jutarnja temperatura od -6 do -4°C, na planinama od -9, na jugu do 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura do -2°C, na jugu do 5, na planinama od -7.