DANAS PROMJENLJIVO OBLAČNO I SUNČANO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno i sunčano vrijeme.

Јutro svježe uz slabu kišu ponegdje u sjevernim i zapadnim krajevima, tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane intervale.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren, južni i jugozapadni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Јutarnja temperatura vazduha od osam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 25, u višim predelima od 18, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

IZVOR – HDMZ