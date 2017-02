DANAS SUNČANO, SUTRA KIŠA

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju još toplije vrijeme, vjetrovito i pretežno suvo.

Jutro toplo i pretežno vedro, na jugu i jugozapadu umjereno oblačno. Tokom dana biće još toplije i vjetrovito vrijeme uz dosta sunčanih perioda. Na jugu i zapadu biće nešto oblačnije, a slaba kiša će padati samo povremeno. Duvaće jak do olujni jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 9°C, u višim predjelima na istoku od 0°C. Najviša dnevna temperatura od 14 do 21°C, u višim predjelima od 10.

A sutra nas očekuje svježije i oblačno vrijeme uz umjerenu kišu, na jugu nešto jače i lokalno obilnije padavine. Zbog zahlađenja na višim planinama kiša će preći u snijeg. Od sredine dana na sjeveru i zapadu kiša slabi i prestaje, a do kraja dana prestaće i u ostalim predjelima. Jutarnja temperatura od 2°C na zapadu do 10 na jugu. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12°C, na jugu do 14.