DANAS SUNČANO I TOPLIJE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

Јutro će biti malo do umjereno oblačno i ugodno, a tokom dana sunčano i ponovo toplo, posebno u Hercegovini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo pretežno oblačno, a u nekim krajevima registrovana je slaba kiša.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Han Pijesak 16, Mrkonjić Grad i Ivan sedlo 18, Mrakovica i Šipovo 19, Ribnik, Јajce, Sokolac i Srebrenica 20, Bugojno 21, Kalinovik, Sarajevo i Tuzla 22, Bihać i Zenica 23, Srbac, Čemerno, Banjaluka, Bijeljina, Gradačac i Sanski Most 24, Doboj 25, Prijedor 26, Rudo 27, Gacko i Višegrad 28, Foča, Nevesinje i Livno 30, Neum 33, Bileća, Grude, Mostar i Široki Brijeg 35 i Trebinje 37 stepeni Celzijusovih.

Izvor:RTV SLOBOMIR