DANAS SUNČANO I TOPLO

Јutro svježe i uglavnom vedro, samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku uz prolaznu maglu.

Tokom dana biće sunčano uz dalji porast temperature pa će u mnogim predjelima biti vrlo toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Јutarnja temperatura vazduha biće od devet do 14 stepeni, na jugu od 16 do 21 stepen Celzijusov, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih.

RTV SLOBOMIR