DANAS SUNČANO I TOPLO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se u većini krajeva očekuje sunčano i toplo vrijeme, ponegdje uz umjerenu oblačnost.

Јutro će biti svježe, na sjeveru i jugu sunčano, a u ostalim predjelima umjereno do pretežno oblačno. Nešto više oblaka biće na istoku, gdje je moguća i kratkotrajna magla.

Vjetar će biti slab, sjevernih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Јutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 17 stepeni, na jugu Hercegovine oko 20, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

Izvor: RTV SLOBOMIR