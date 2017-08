Podjeli Facebook

U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Јutro će biti svježije uz malu ili umjerenu oblačnost.

Tokom dana se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz rast temperature, dok je u popodnevnim časovima moguće prolazno povećanje oblačnosti na istoku.

Vjetar će biti slab promjenljivog smjera.

Јutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni Celzijusovih.

IZVOR RTV SLOBOMIR