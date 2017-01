DANAS VJETROVITO I OBLAČNO S PADAVINAMA

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju vjetrovito i oblačno vrijeme s padavinama. Prvo će padati kiša a u kasnom poslepodnevu, večeri i noći, padaće snijeg. Vjetar južni i jugozapadni umjeren do jak, na momente olujni, posebno u centralnom pojasu i na planinama.

Jutarnja temperatura od -5°C na istoku, do 3 stepena na zapadu i jugu, na planinama oko -8. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10°C na zapadu i jugu, na istoku oko 3 stepena, na planinama od -1. Popodne zahlađenje, pad temperature prvo na zapadu a prema noći i u ostalim predjelima, uz sve hladnije vrijeme.

A za sutra ujutro meteorolozi najavljuju oblačno i hladno vrijeme sa snijegom u većini krajeva. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno i suvo, a samo ponegdje na istoku i dalje slab snijeg i ponovo hladnije. Jutarnja temperatura biće do -1°C, na planinama na do -9, na jugu oko 1. Najviša dnevna temperatura do jednog stepena celzijusa, na jugu do 4, na planinama od -7.