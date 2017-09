DIŽU BUNU: NEĆEMO ŠKART, NISMO GRAĐANI DRUGOG REDA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Prag — Dve zemlje Evropske unije namerile su da stvari isteraju na čistac kad je reč o razlici u kvalitetu robe u zemljama stare i nove Evrope.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da će Češka i Slovačka zajedno s Evropskom komisijom u oktobru u Bratislavi organizovati evropski samit koji bi trebalo da reši dvostruke aršine nadnacionalnih kompanija na zapadnim i postkomunističkim evropskim tržištima.

„Postajem optimista kada je u pitanju različiti kvalitet hrane, dok sam ranije imao utisak da se Evropska komisija pravi luda. Očekujem da ćemo na samitu u Bratislavi napraviti pomak kada su u pitanju konkretna rešenja“, kazao je Fico na konferenciji za novinare posle zajedničkog zasedanja vlade Slovačke i Češke.

On je rekao da ishod samita treba da bude izmena evropskih pravila, ali i da bi postepena priprema pravila mogla da navede neka preduzeća da sama unapred odustanu od prakse dvostrukog kvaliteta namirnica.

Fico i češki premijer Bohuslav Sobotka kazali su u zamku Lednjice na jugu Češke da bi samit u Bratislavi trebalo da okupi evropske ministre poljoprivrede ili privrede, predstavnike nacionalnih parlamenata i udruženja potrošača, kao i šefa Evropske komisije Žan-Kloda Junkera i nadležne evrokomesare.

„Na sastanku s Junkerom sam stekao utisak da su evropske institucije na to prvobitno gledale kao na pravni i tehnički problem. Ali za nas je to politički problem, jer neko od nas pravi građane nižeg reda. Ne može to tako, to je uvreda“, rekao je Fico.

Nove članice EU često po istoj ceni dobijaju isti proizvod u istoj ambalaži, ali goreg kvaliteta nego Evropljani u bogatim razvijenim članicama Unije. Fico je rekao da nije u pitanju samo hrana nego i građevinski materijal ili kozmetika, prašak za veš i kućna hemija.

„Mi ne želimo da jedemo i da pijemo škart. Želimo isti kvalitet“, rekao je Fico.

Višegradska grupa, pre svega Slovačka i Češka koje se najglasnije bune zbog prakse dvostrukih aršina, već je imala jedan svoj samit premijera, posvećen borbi da postkomunističke članice ne budu više evropska kanta za smeće, gde potrošaču može da se proda bilo šta.

Velike korporacije su različit kvalitet pokušale da opravdaju navodima o različitim ukusima u raznim zemljama, dok je jedna kompanija navela da je prašak za pranje drugačiji zbog razlike u navikama pri pranju veša.

Fico se ranije, kao predstavnik Višegradske četvorke koja okuplja Češku, Mađarsku, Poljsku i Slovačku, sastao s predsednikom Evropske komisije Junkerom, koji je potom rekao da je problem ozbiljan i da mu treba i na evropskom, a ne samo na nacionalnom nivou posvetiti punu pažnju.

IZVOR: BETA