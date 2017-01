DJECA BEZ OSIGURANJA JER SE NE ŠKOLUJU

Podjeli Facebook

SARAJEVO – Djeca od sedam do 15 godina koja se ne školuju nemaju pravo na zdravstveno osiguranje u FBiH, što je sramna i diskriminatorna odredba zakona, mada za njihovo uvođenje u pravo nije potrebna velika suma novca da je općine i kantoni ne bi mogli podnijeti.

Istakla je to juče Alma Kratina, poslanik DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, koja je predložila izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju kojima bi ovoj djeci bilo omogućeno liječenje bez obzira na to što se ne školuju. O tome je juče raspravljano na sjednici Predstavničkog doma, a do za-ključenja ovog broja „Nezavisnih“ nije glasa-no o njima mada je stav nekih poslanika par-lamentarne većine bio da ga neće podržati.

I Vlada FBiH nije na njih dala pozitivno mišljenje, a izmjene zakona su predviđale da nezaposlene osobe imaju pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira na to jesu li se na vrijeme prijavile na biro, što sada nije slučaj i uslovljene su rokom od 30 dana.

„Obrazloženje Vlade da radi na zakonu o zdravstvenom osiguranju nije prihvatljivo. Dok se zakon izradi i prođe proceduru, možemo ugroziti život djeteta koje nema zdravstveno osiguranje. U pitanju su djeca rodite-lja koji i sami nemaju zdravstveno osiguranje pa se ne mogu preko njih osigurati, djeca iz marginaliziranih grupa, socijalno ugroženih porodica i slično. Ona se ne školuju, ali ne smiju zato ostati bez ovog prava“, ističe Kratina.

Kazala je da samo u Tuzlanskom kantonu ima 46 takve djece, za koju je potrebno nešto više od 6.000 KM, te da ovakve diskriminatorske odrednice nema ni u zakonima RS ni Brčko distrikta.

U nevladinim organizacijama kažu da se ova djeca, kada se razbole, jednostavno ne mogu liječiti, ne mogu doći do doktora, te se snalaze i liječe „prirodnim putem“, a nerijetko roditelji traže pomoć nevladinih organizacija koje onda pokušavaju prikupiti novac da djeca odu privatnom doktoru.

Poslanici opozicionih stranaka kritikovali su i optužili na jučerašnjoj sjednici stranke vladajuće koalicije da odbijaju zakone koji dolaze od opozicionih poslanika samo zato što su opozicioni.

Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA, stranke koja sa HDZ BiH i SBB čini većinu, kazao je da je u suštini pozitivna stvar uvesti tu djecu u prava, ali da je potrebno da Ministarstvo zdravstva FBiH dostavi ovaj i druge zakone koji su još ranije traženi, da predloži sistemsko rješenje.

Istakao je i da se ne mogu donositi zakoni na nivou FBiH koji će opteretiti budžete kantona, posebno bez mišljenja kantona koje u ovom slučaju nemaju, te da očekuje zakone za koje će se naći izvori finansiranja iz FBiH.

Zakon je podržao Klub parlamentarki koje dolaze iz stranaka i pozicije i opozicije ista-kavši da treba poštovati Ustav, deklaracije i pravo na liječenje.

Izvor: Nezavisne