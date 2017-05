DODIK: BOL ZA 12 BEBA NIKADA NEĆE STATI, DO KRAJA GODINE PUBLIKACIJA O STRADANJU

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da bol za 12 beba nikada neće prestati i naglasio da je njihovo stradanje obilježilo istoriju Banjaluke i cijeli protekli rat jer je to bila tragedija planetarnog karaktera koja je mogla biti spriječena samo jednom odlukom.

Dodik je rekao da će do kraja godine biti pripremljena publikacija kojom će se obilježiti i sačuvati od zaborava zločinački čin koji nikada nije imao sudski epilog.

Na taj način, dodao je on, biće sačuvan od zaborava ovaj događaj koji na simboličan način govori o namjeri da se srpski narod uništi na ovim prostorima u samom začeću.

„Agonija, patnja i bol porodica su neopisivi“, rekao je Dodik nakon polaganja vijenaca na Spomen-obilježje „Život“ u Banjaluci, povodom obilježavanja 25 godina od stradanja 12 beba u banjalučkom Kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika.

Prema njegovim riječima, društvo mora ostati solidarno kada je riječ o ovom pitanju jer 12 beba umrlih zbog nedostatka kiseonika odavno nisu bebe samo bioloških roditelja, već svih koji žive na ovim prostorima.

Suvišno je, kaže Dodik, govoriti da porodice 12 beba nikada neće zaboraviti ovaj događaj. Namjera da se tek stvoreni život na ovaj način ugrozi, dodao je on, govori o opsegu i pripremama ozbiljnog napada i istrebljenja čitavog naroda.

Prema njegovim riječima, tu se nije stalo jer se satanizacija Republike i srpskog naroda u cjelini odvijala sve vrijeme tokom rata, a i nakon njega.

„Najdrastičniji primjer je vidljiv u činjenici da su oni koji su bili na drugim stranama, progonili i mučili Srbe po logorima, danas sude i tuže u BiH. Izrekli su preko 65 odsto kazni putem tužilaštva i suda. Sudije i tužioci u takozvanim pravosudnim organima BiH, vještački napravljenim, izrekli su 65 odsto drastičnih kazni Srbima. To su isti oni koji su Srbe mučili u logorima“, istakao je Dodik.

On je zaključio da je to dokaz stereotipa i kontinuiteta ukupnog osuđivanja srpskog naroda.

„Zato smo se sve ove godine borili da kažemo da to nije ni pravo niti pravda, da to nisu ni institucije, a ni oni koji vrše to pravo. Oni su samo htjeli da prikriju svoje zločine i ponašanje u ratu“, istakao je Dodik.

On je rekao da za činjenicu da su 65 odsto presuda Srbima izrekli ljudi koji su bili u logorima zaduženi za mučenje Srba u prošlom ratu, postoji dokumentacija koja će biti prezentovana.

Dodik je naglasio da ti pravosudni organi nisu našli za shodno da se raspitaju barem za slučaj 12 beba niti da pokušaju da svoju profesionalnu, pa i ljudsku svijest na neki način operu kroz pokretanje procesa.

„Tu se i ne zna koga bi tužili. Generalnog sekretara UN? I ko je još dobio postupak protiv njih, velikih sila koje su tada odlučivale o zabrani vadušnih letova, NATO i ostali. Ovo je posljedica aktivnosti NATO-a, Zapada, i jedne nerazumne odluke koja nije jedina prema srpskom narodu. Epilog svega je bombardovanje Srba i u Republici Srpskoj i Srbiji“, rekao je Dodik.

On je istakao da se kontinuitet u njihovim odlukama ogleda u umiranju beba i osiromašenom uranijumu koji i danas ugrožava građane Srpske.

Niko ne treba, smatra Dodik, da ima iluziju o teoriji zavjere – postoji zavjera koja je provođena i provodi se i danas.

„Bol za 12 beba nikada neće prestati, kao ni za najmilijima stradalima u ratu. Ta bol je najjača kod roditelja, braće i sestara, ali svi moramo sa budemo odgovorniji i na bolji način prikažemo i dokažemo sve ono što se dešavalo“, rekao je Dodik.

On se okupljenima zahvalio što obilježavaju stradanje 12 beba, navodeći da je to dokaz da to nikada neće biti zaboravljeno.

U Banjaluci je danas obilježeno 25 godina od stradanja 12 beba u banjalučkom Kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika.

Kao datum obilježavanja ovog događaja uzima se 22. maj, jer je na taj dan 1992. godine, zbog nedostaka kiseonika, umrla prva od 12 beba, a ostale su preminule do 19. juna 1992. godine.

IZVOR-RTRS

FOTO: RTRS