DODIK: CRNADAK I GOVEDARICA VODE GUBITNIČKU POLITIKU

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak i lider SDS-a Vukota Govedarica vode gubitničku politiku, istakavši da su njih dvojica na sastanku sa šefom evropske diplomatije Federikom Mogerini ostrašćeno loše pričali o Srpskoj.

Dodik je rekao da je on juče na skupu u Sarajevu ukazao da se zadržava evropski put BiH, na problem mehanizma koordinacije i na činjenicu da Reformska agenda nije ispunjena zato što to nisu ispunili zajednički nivo BiH i FBiH, dok su Crnadak i Govedarica govorili o Srpskoj kao o leglu kriminala, korupcije, o radio-televizijskom sistemu koji je neobjektivan i nedemokratski i tražili od Evrope da to u svojim izvještajima saopšti.

„To govori najbolje o njima“, rekao je Dodik i napomenuo da iz FBiH gotovo da se nije čula nijedna riječ kritike na to šta se dešava u FBiH.

Dodik je istakao da se on prvi obraćao na sastanku predstavnika političkih stranaka potpisnica Reformske agende sa Mogerinijevom, i da su, kada je ukazao na problem mehanizma koordinacije koji nije uradio Savjet ministara BiH, svi učesnici sastanka, pa i Mogerinijeva, reagovali na taj način, shvativši da je potrebno da se mehanizam koordinacije uspostavi.

On je rekao da je jedini govorio o tome da nije razumljivo ni kretanje Evrope i problemi koje Evropa ima, i da je u tom pogledu čak i nekoliko učesnika upravo na tu opservaciju govorilo o potrebi da se razumiju ti uslovi.

Dodik je rekao da je na sastanku ukazao na to da je nedopustivo da na putu BiH prema međunarodnim institucijama neko pokušava da to zloupotrijebi, kao što je to učinio član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović.

On je naveo da je svaku mjeru prevršilo to što su Govedarica i Crnadak na sastanku sa Mogerinijevom ostrašćeno loše pričali o Republici Srpskoj, o tome kako javni servis nije demokratski, dok su drugi iz FBiH hvalili i FBiH i BiH i govorili ono što su željeli da čuju ovi iz Evrope.

Izvor: Agencije

Foto: RTRS