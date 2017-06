DODIK POZVAO PUTINA DA POSJETI BANJALUKU

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je predsjednika Rusije Vladimira Putina pozvao da posjeti Banjaluku u jednoj od faza realizacije projekta izgradnje Srpsko-ruskog pravoslavnog centra, koji podrazumijeva i izgradnju ruske pravoslavne crkve sa različitim sadržajima.

„Mi smo u fazi da se sa Ruskom pravoslavnom crkvom dogovori projekat i to je preuzeo na sebe vladika banjalučki Jefrem. Želimo da vidimo Putina u Banjaluci povodom otvaranja crkve“, rekao je predsjednik Dodik i dodao da se raduje mogućnosti da se to dogodi.



On je u intervjuu za „Sputnjik“ sinoć istakao da je o izgradnji tog centra već ranije razgovarao sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim, te da je zemljište površine od 6.500 metara kvadratnih već donirano za tu namjenu.

U osvrtu na posjetu Rusiji, Dodik je potvrdio da je sa svojim sagovornicima pričao o fiskalnoj stabilnosti Republike Srpske.

„Mi već duže vrijeme razgovaramo na tu temu. Jedna od ideja je da se putem obveznica koje bi emitovala Republika Srpska prikupi određeni novac i stabilizuje čitav naš sistem. Mi tragamo za načinima kako ćemo to učiniti. Vjerujemo da to možemo, a o tome smo razgovarali u Rusiji sa kredibilnim ljudima“, rekao je predsjednik Srpske.

Kada je riječ o formiranju takozvanih slobodnih zona, koje su najavljene za Srbiju, Dodik je rekao da Srpska takođe razvija takav koncept.

„Republika Srpska ima problem u činjenici da je u BiH i da ne može suvereno da vlada svojim carinskim režimom i politikom, tako da smo mi u konceptu specijalizovanih ekonomskih zona. Razvijamo nešto u tom pogledu“, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, rusko tržište traži određenu robu sa ovog prostora, ali problem Srbije i Republike Srpske jeste što nema dovoljne tražene količine.

On je ponovio da je zadovoljan posjetom Rusiji, gdje je učestvovao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Dodik je istakao da je sa Moskvom postignut visok stepen saglasnosti o političkom odnosima u regionu, a da je njen pristup poštovanje međunarodnog prava i međunarodnih ugovora.

„Svako miješanje koje ide ka tome da kreira neke druge procese koji bi navijali za jednu stranu protiv druge u regionu znače novi konflikt, novo usložnjavanje situacije. Kod Rusa toga nema. Oni su, na primjer, jedinstveni u pristupu da je Dejtonski mirovni sporazum ne samo stvorio mir nego i novi politički sistem koji treba poštovati, kao i volju ljudi da samo njihov angažman može da dovede do određenih procesa koji bi bili u njihovom interesu“, zaključio je Dodik.

Pitanje referenduma biće pažljivo razmotreno

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će onog momenta kada Srbima bude obezbijeđena stabilnost u BiH i afirmacija prava po Ustavu i Dejtonskom sporazumu, on javno reći da nema potrebe za referendumom, ali do tada ne želi da prestane da misli o tome.

Dodik je istakao da će Srpska veoma pažljivo razmotriti pitanje referenduma i da ne želi da spekuliše o tome.

„Neka nama neko pruži stabilnost u BiH, neka nam da afirmaciju naših prava po Ustavu i Dejtonskom sporazumu, ja ću izaći javno i reći da nema potrebe za referendumom. Ali ako nam otimate naše nadležnosti, ako uporno pokušavate da nas prevarite, da nas oslabite i da nam ne dozvolite afirmaciju razvoja, šta ćemo mi u tome? Šta je nelogično u ovome što ja govorim“, upitao je Dodik.

On je naglasio da BiH nije zemlja muslimana, već da oni samo kontrolišu veći dio Federacije BiH, a da Republika Srpska kontroliše ukupan državni i javni život na svom prostoru, ima dobru organizaciju svoje vlasti, ima volju naroda da postoji država, efektivnu vladu, teritoriju.

Dodik je rekao da u nekadašnjoj BiH, koja je bila u sastavu Jugoslavije, nije bilo entitetske linije, a da danas ona postoji. „Jednog dana, naravno, moguće je da ona bude granica, zašto da ne?“, naglasio je predsjednik Srpske.

Predsjednik Srpske je ponovio da nijednom nije razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o odvajanju Republike Srpske od BiH.

„Da raščistimo – nijednom tema razgovora sa Putinom nije bila odvajanje, to je sve laž. Nemoguće je da jedan /američki diplomata/ Hojt Ji uđe u Kongres i govori neistine kongresmenima na bazi toga“, konstatovao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je specijalna laž s ciljem da ponovo pravi monstruma od Rusije.

„Uvijek je bila priča: vi imate Ustav, imate međunarodno pravo, i mi ćemo vas podržati u afirmaciji vaših prava po međunarodnom pravu. I u tom pogledu niko nikad nije rekao: ‘Gospodine Dodik, kad ćete vi da organizujete taj referendum, šta treba mi da pomognemo?’. To je samo spekulacija“, istakao je Dodik.

On je naglasio da je, s druge strane, Republika Srpska predmet stalnih posmatranja.

„S treće strane, mislim da smo već ozbiljno uspjeli, a to je da smo pričom o referendumu svima stavili do znanja da uvijek imamo alternativu i da niko ne može da nam je zabrani. I da ćemo mi odlučivati o tome kad ćemo i hoćemo li, a prijetnje /lidera SDA Bakira/ Izetbegovića ili nekog sa strane nas ne dotiču“, poručio je Dodik.

On je za „Sputnjik“ rekao da želi da razvije svijest da je to odluka Republike Srpske.

„Mi moramo da donesemo tu odluku svjesni našeg trenutka, svjesni naše istorijske potrebe. Za to postoje neophodne pretpostavke. Niko u BiH ne vjeruje u BiH, osim nekoliko dobro plaćenih stranaca koji pokušavaju da je održe. Na kraju, sam svijet se promijenio. Prije tri godine niko nije ni razgovarao o tome“, naveo je predsjednik Srpske.

Prema njegovim riječima, Hojt Ji, koji je pripadnik stare administracije, rekao je u Kongresu SAD jednu stvar koja nikad nije izrečena do sada – da BiH prijeti da bude propala država.

„Ja ne mislim da prijeti, ona je odavno propala država i krpe je samo po sistemu ‘dok majstori ne odu’, jer on ima svoj mandat ambasadora, sjedi u Sarajevu, hoda po Baščaršiji, i kad prođu tri godine – šta ga briga za poslije. Svi oni poslije dolaze i dijele moje stavove“, rekao je Dodik.

Govoreći o odnosima Srpske i Srbije, Dodik je naglasio da su njegovi odnosi sa novoimenovanim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dobri i da želi još jednom da mu poželi sav uspjeh.

„Nama je važno da je Srbija stabilna, jaka, razvijena i da imamo veoma dobre odnose, kakve sada imamo. Mislim da su naši specijalni odnosi na koje imamo pravo po Dejtonskom sporazumu dobili jednu novu dimenziju i novi sadržaj, i da on treba da se širi i razvija“, zaključio je Dodik.

Problema ima, ali se drže konzervirano

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se na Balkanu niko nikad ne može da zakune u potpunu stabilnost, jer problema ima, ali se to drži konzervirano.

„Ovdje je osnovni problem mogući terorizam. Ne treba zaboraviti da je iz BiH više od 500 ljudi učestvovalo u aktivnostima ‘Islamske države’, da se jedan broj vratio, jedan poginuo, jedan još ratuje“, rekao je Dodik i dodao da je ta ideologizacija na bazi političkog islama ovdje apsolutno prisutna i lebdi u vazduhu.

Predsjednik Srpske rekao je za „Sputnjik“ da njihove ćelije, koje se nalaze najviše u Federaciji BiH i tamo gdje je bošnjački narod, sada miruju jer znaju da bi se na te centre usmjerile bezbjednosne snage cijelog regiona ukoliko bi nešto uradile.

„Verujem da oni ovdje razumiju da ne smiju da izazivaju. I atraktivnije im je da, po njihovoj logici, dejstvuju negdje poput Londona. E sad, nije to samo skretanje pažnje. Ranije, u bivšoj Jugoslaviji, prije svega u BiH vidjeli smo ulazak značajnog broja svetih ratnika islama još u periodu devedesetih godina. U BiH je ubačeno preko Hrvatske 4.500 mudžahedina. Odred Mudžahedin je bio pod kontrolom i upravom vojske Alije Izetbegovića. I oni su činili stravične zločine“, istakao je Dodik.

On je podsjetio da je prva slika odsječene glave otišla upravo sa prostora Ozrena, gdje su mudžahedini jednom srpskom vojniku odsjekli glavu i to pokazali. „Tada se svijet nije uznemiravao, sada kad njima sijeku glave – to je druga priča. U svakom slučaju, to je ozbiljno zlo koje mislim da još ne tretiraju na pravi način“, ocijenio je Dodik.

On smatra da na Zapadu minimiziraju ovo zlo, čak i kada se dešava kod njih, pokušavaju da to što prije zaborave i misle da je u pitanju pojedinac, ali je nemoguće da se to desi na 10 mjesta u Evropi i da je svuda to pojedinac.

„To je jedna ostrašćena ideologija koja pokušava da se obračuna sa svakim ko je nevjernik i da nametne radikalni islam, koji je veoma opasan za svijet. Amerika pod Trampom je krenula u pogledu da je konačno potrebno da se to razumije“, rekao je Dodik.

Izvor: Glassrpske.com