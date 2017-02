DODIK: PREDSJEDNIŠTVO BIH DA SE IZJASNI O REVIZIJI TUZBE

Podjeli Facebook

“Predsedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić trebalo bi da sazove sjednicu Predsjedništva, na kojoj bi i zvanično bila odbačena revizija tužbe BiH protiv Srbije“, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je uvjeren da bi protiv revizije glasali Ivanić i hrvatski član Predsjedništva Dragan Čović. Dodik smatra da bi time jednom zauvijek bila stavljena tačka na to pitanje.

„Ovako kad je sve u fazi iščekivanja razni špekulanti mogu da govore svašta“, ističe predsjednik Srpske.

Na pitanje da li očekuje da očekuje da će Bakir Izetbegović istrajati u svom naumu da traži reviziju tužbe, iako je Ivaniću iz Međunarodnog suda pravde jasno rečeno da je to novi slučaj koji podrazumjeva novu autorizaciju, Dodik kaže da Izetbegović nije BiH i da bez stava svih u BiH nema tužbe, a da su i Čović i Ivanić protiv.

„Nema revizije ako to nije revizija nekog organa BiH, kao što je Predsjedništvo. Gdje je zabuna? Zabuna je u činjenici da ni ranije kad je sama tužba otišla u Međunarodni sud nije bilo saglasnosti Predsjedništva nego je to bila tužba koja je 1993. podnijeta od strane Alije Izetbegovića, a međunarodne institucije su tu tužbu smatrale validnom. I u tom pogledu u javnosti postoji neka vrsta očekivanja da bi moglo nešto da se desi. Bakir Izetbegović nije adresa koja može o tome da odluči nego je to Predsjedništvo. Bilo bi dobro da Mladen Ivanić zatraži sjednicu Predsjedništva, da iznese tu tačku dnevnog reda, da se ona odbaci kao zvanični stav BiH i da time prestanu prepucavanja. Sama činjenica da bi to bila odluka Predsjedništva stavila bi „ad akta“ mogućnost da bilo kojo organ Međunarodnog suda pravde uopšte uzme u razmatranje tu eventualnu karaikaturu od prijave Bakira Izetbegovića“, istakao Dodik.

On je dodao da je već razgovarao sa predsedavajući, Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem o ovoj temi.

„Ova tema se provlačila svih ovih godina, imali smo i ranije pokušaja da se o tome razgovara i te pokušaje su listom odbili svi iz Republike Srspke, bili oni vlast ili opozicija. Radmanović i Špirić su imali jasan stav o tome. Raduje me da i sam Ivanić ima stav koji ima i to sigurno pomaže, ali realno ni ne može da ima drukčiji stav. Ivanić je izabrao dobro što se pozicionirao na taj način“, izjavio je Dodik.

Dodik misli da nema nikog od relevantnih političara iz Srpske koji bi bio u kontrapoziciji vezano za pristup da revizija treba da bude odbačena.

„Mi smo bili mišljenja da to nije ni trebalo da se desi. Nema ni formalnih mogućnosti za to, ne postoji ni agent BiH. Njegov mandat je prošao. Sakib Softić je ranije i sam izjavljivao da je njegov mandat izašao, a nije obnovljen. Ne može ga obnoviti niko osim Predsjednitšva a predsjedništvo je reklo da neće. Sve je ovo ujdurma koja više služi za zanimaciju i pozicioniranje nekih. Mislim da je u najgoroj poziciji Bakir Izetbegović koji će biti izložen pritiscima javnosti koju je sam stvarao godinima i u suštini nemogućnosti da bilo šta uradi“, kategoričan je predsjednik Srpske.

Odgovarajući na pojedine tvrdnje da su on i Bakir Izetbegović u političkom klinču i da stalno polemišu ne samo oko ovog pitanja, nego i ranije, o Danu Republike i referendumu kako bi na taj način riješili svoje pozicije, predsjednik Dodik jasno odgovara.

„Pitam se zašto onda ovi iz Saveza za promjene polemišu sa Izetbegovićem ako je on svetac koji ponekad napravi neku brljotinu. U svakom slučaju, Izetbegoviću ovo neće doprinijeti ničemu kod Bošnjaka zbog objektine nemogućnosti da dođe do bilo kakvog procesuiranja ili revizije tužbe. Može se desiti da neko iz Sarajeva pa i on sam potpiše neko pismo ali to nema formalnu snagu i značaj. Srpski narod definitivno genocidan niti je Srbija ili Republika Srpska izvršila genocid“.

Predsjednik je ponovio da je prije nekoliko dana tražio da srpski predstavnici ne učestvuju u radu organa na nivou BiH. Kaže da nijedna druga tačka na nivou BiH ne može da ide dok se prvo ne odbije revizija.

Na pitanje o sankcijama koje su mu uvele SAD, Dodik kaže da su sankcije recidiv prošlosti i vjeruje da se to neće dugo održati.

„Čuo sam nekoliko puta novog američkog predsjednika Trampa koji govori o tome da se neće mjješati u poslove drugih zemalja. Naravno da velike zemlje ne mijenjaju brzo svoju politiku, ali mislim da je stvorena atmosfera za dijalog i to može da bude dobro“, naglasio je Dodik.

Izvor: Sputnjik