DODIK SE NADA DA ĆE MU TRAMP UKINUTI SANKCIJE

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će od nove američke administracija tražiti da revidira odluku o njegovom stavljanju na crnu listu.

Veoma je važno uspostaviti odnose sa novim ljudima koji dolaze, rekao je Dodik u emisiji TV Prva i dodao da ničim nije dokazano da on krši zakone.

Mene je obradovalo to kada sam čuo Trampa da kaže da se neće obračunavati sa vladama širom sveta. To znači da je stara administracija to radila, rekao je Dodik.

Dodik je izjavio i da su za RS važni dobri odnosi sa stabilnom Srbijom i da ima pozitivnu percepciju i prema premijeru Aleksandru Vučiću i predsedniku Tomislavu Nikoliću.

Dodik je naveo da je RS dobre odnose s Srbijom gradila kroz razne sisteme, izdvojivši, uz aktuelnu vlast u Srbiji i nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunicu, za kojeg je rekao da je takođe puno pomagao RS.

Upitan o nedavno javno izrečenoj podršci aktuelnom predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i njegovoj eventualnoj kandidaturi za novi mandat, Dodik je potvrdio da je to rekao i dodao: „Nikolić je čovek koji je dobro obavljao svoju dužnost i nemam ništa protiv toga da on to nastavi“.

Predsednik RS je istovremeno ukazao da vladajuća partija u Srbiji, Srpska napredna stranka, može legitimno da predloži predsedničkog kandidata.

„Smatram da je stav vladajuće partije komforan i da ona može da predloži potpuno legitimno svog kandidata. (Republika) Srpska nema nameru da se opredeljuje“, naveo je Dodik.

Izvor: rs.n1info.com