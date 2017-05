DODIK: SRPSKA JE STABILNA I IMA PERSPEKTIVU

Podjeli Facebook

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je sinoć u Srpcu da je Republika Srpska stabilna i da ima perspektivu, a da oni koji ne vide tu njenu stabilnost čine to iz spekulativnih razloga.

Dodik je rekao da je Republika Srpska, poslije Srbije, institucionalno najstabilnija zajednica u regionu, odnosno funkcioniše u samoodrživom karakteru, čime dokazuje da je jedina održiva zajednica u BiH.

On je naveo da su primijetni institucionalni problemi u Hrvatskoj, Makedoniji, pa i na nivou BiH, na kojem skoro da se ne manifestuje vlast, te naglasio da Republika Srpska ima institucije, ali da ima i one koji bi željeli da vide destabilizaciju.

„Republika Srpska nije podijeljeno društvo, iako joj je to prijetilo da postane prije godinu dana kada je opozicija mislila da u Banjaluci na svojim protestima postavlja šatore i time promoviše lošu sliku u javnosti. Organizovali smo kontramiting i pokazali snagu vladajuće koalicije“, rekao je Dodik na tribini „Riječ predsjednika“ u Srpcu.

On je dodao da je vladajuća koalicija tu snagu pokazala i na lokalnim izborima prošle godine.

Dodik je naglasio da Srpska u BiH ne može u potpunosti da razvije svoje projekte usljed stalnih napada na dejtonsko uređenje u BiH od političkih predstavnika bošnjačkog naroda i intervencionizma stranaca.

On je kao smetnju razvoju Republike Srpske naveo „politiku izdaje“ koju na nivou BiH vode SDS, NDP i PDP, ali koju narod prepoznaje i kažnjava na izborima.

Dodik je dodao da niko nije rekao da u Srpskoj „teče med i mlijeko“, ali da ima onih koji lažno predstavljaju situaciju.

„Ima problema, ali održavamo institucionalni kapacitet u obimu koji zadovoljava potrebe. Stabilni i likvidni su budžet i svi računi, izmiruju se redovno sve obaveze, prije svega, prema platama, razvojnim projektima, redovno se isplaćuju penzije i razmišljamo o povećanju penzija“, rekao je Dodik.

On je dodao da su povećanje penzija planirali kroz određene prilive, poput priliva iz prodaje državnog kapitala u RŽR „Ljubija“.

„Srpska je na dobrom putu u konstelaciji odnosa u okruženju. Imali smo rast domaćeg proizvoda od tri odsto što govori da je rad javne uprave, prije svega, Vlade, bio dobar“, rekao je Dodik.

On je naveo da je industrijska proivodnja povećana za više od pet odsto, da se radi na saobraćajnoj infrastrukturi, ali i rekonstrukciji Univeritetskog kliničkog centra Republike Srpske, a što pojedinci ne žele da vide.

Dodik je rekao da se radi i na izgradnji bolnice u Istočnom Sarajevu, koja je mogla biti skoro završena da nije bilo određenih procedura.

Izvor: Agencije