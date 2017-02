DODIK: SRPSKA samoodrživa i funkcionalna

Podjeli Facebook

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je politička situacija u BiH veoma složena, te da do krize dovode OHR i drugi međunarodni faktori koji istrajavaju na konceptu nametanja.



– Oni i dalje slijede neodrživi koncept intervencionizma u Dejtonski sporazum, što dovodi do potpune blokade. Očigledno je da su problemi koji su sada izašli na vidjelo daleko veći nego ranije – rekao je Dodik u intervju za „Glas Srpske“ .

Predsjednik Srpske smatra da je rješenje za prevazilaženje krize sadržano u unutrašnjem konsenzusu o bazični pitanjima.

– To su, prije svega, dogovor o ekonomskim pitanjima i ulasku u velike intervencije u monetarni sistem i carinsku politiku kako bismo zaštitili prvredu i poljoprivredu i kako bismo obezbijedili stabilnost javnog sektora i njihovih računa i podigli ukupnu likvidnost. Da bismo to postigli moramo da intervenišemo u zakone o Centralnoj banci. Moramo redefinisati i sistem PDV-a – naveo je Dodik.

On smatra da će nerješavanje ovih pitanja dodatno usložniti probleme u BiH i ističe da je „neprihvatljivo donošenje mjera napisanih u nekim ambasadama“.

– Mi moramo zaštiti domaću proizvodnju i povećati likvidnost, a tako rade i druge zemlje. Nažalost, o tome odlučuju na nivou BiH i nažalost ništa ne odlučuju, a politika neodlučivanja dovodi do sve većeg urušavanja ekonomskog i socijalnog sistema, a time i političkog sistema. Zadnji sam koji bi branio BiH, ali političari u Sarajevu ne žele nijednom mjerom da pokažu interes za njeno očuvanje, a puna su im usta BiH – istakao je Dodik.

Govoreći o političkim problemima u BiH, Dodik je naveo da „snage na vlasti na nivou BiH nemaju kapacitet ni znanje da nešto urade“, te da „sada vidimo potpuno rasulo te strukture“ i kolaps vlasti.

– Bošnjački blok je zarobljenik politike Bakira Izetbegovića, koji je u sukobu i sa SBB-om i sa HDZ-om u pogledu rješavanja bilo kog pitanja. Ostaju mu samo SDS, PDP i NDP, koji su u partnerskom odnosu sa njim. Hrvati definišu i redefinišu svoje politike i treba razumjeti da je njihova dugogodišnja frustracija kulminirala i da treba ozbiljno razmotriti na nivou BiH i FBiH njihove zahtjeve koje smo čuli u posljednje vrijeme – rekao je on.

Dodik je istakao da je Republika Srpska, uprkos pokušajima minimiziranja unutar BiH, jedina samoodrživa i funkcionalna zajednica.

– Republika Srpska poštuje Dejtonski sporazum i samo zlonamjerni pokušavaju da nametnu drugačija tumačenja. Dejtonski sporazum je degradirala međunarodna zajednica, ali je Republika Srpska i pored toga pozicionirana na najbolji mogući način – naveo je predsjednik Srpske.

Komentarišući tvrdnje američke ambasadorke u BiH Morin Kormak da on pogrešno tumači Dejtonski sporazum, Dodik je naveo da je, zapravo, ona ta koja pogrešno tumači Dejton.

– Ona brani ono što ne piše ni u Ustavu ni u Dejtonskom sporazumu. Njihova tumačenja su i dovela do paralize BiH. Njima je uvijek lakše okriviti drugog umjesto da naprave racionalan pristup. Racionalan pristup podrazumijeva da se Ambasada SAD ne miješa u odnose u BiH u skladu sa novim politkama koje čujemo iz SAD – istakao je predsjednik Srpske, dodavši da je u BiH stvoren „sloj podanika ambasadama“.

– Zbog toga smo i došli u ovu paralizu, jer nemamo stava o BiH. Bošnjaci gledaju u to šta će im stranci i ambasadori reći i nisu u stanju da artikulišu sopstvene zahtjeve. Njihova zarobljenost mišljenjima i politikama ambasada i servilnost prema njima okovala je BiH i njene mogućnosti da bilo šta riješi – zaključio je predsjednik Srpske.

Govoreći o sankcijama SAD-a, Dodik je rekao da sankcije predstavljaju „individualni čin negativnog odnosa“, te da ih ne doživlja kao američke, nego kao sankcije ambasadorke SAD u BiH.

Predsjednik Srpske je rekao da se ne bavi secesijom, kao što neki to pokušavaju nametnuti, već ukazuje na to da ovakva BiH nije dobra ni za koga.

Izvor: RTRS