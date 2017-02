DODIK: TRENUTAK JE DA SE RAŠČISTE SVA OTVORENA PITANJA U BIH

Podjeli Facebook

„Ovo je najbolji trenutak kada se moraju raščistiti sva otvorena pitanja u BiH“, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Istovremeno u Republici Srpskoj postoje i oni koji smatraju da se treba nastaviti kao da ništa nije bilo – a desila se, kaže Dodik, ogromna zloupotreba od strane bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića koji je premjestio mjesto odlučivanja u BiH iz Predsjedništva u Vijećnicu u Sarajevu.

Dodik je rekao da je jasno da Bošnjaci žele uzurpaciju institucija, te da je očigledno da su nervozni u iščekivanju da unitarizuju BiH, a pošto se to nije dogodilo oni su sada institucije BiH doveli u blokadu.

– Ova grupa i ja kao predsjednik Republike i predsjednik političke partije, a i većina ljudi u Srpskoj želimo da kažemo da je BiH prekršila Dejton i potcijenila Srbiju i da treba da se izvini Srbiji. Nećemo se dalje kretati dok se ne izvinite Srbiji, dok ne stavimo na dnevni red mehanizam koordinacije i akt koji dovodi u poziciju da se iz Ustavnog suda odstrane strane sudije i da se ozaberu novi iz Bih – rekao je Dodik.

Dodik smatra da predstavnici SzP mnogo griješe kad pokušavaju da lociraju problem samo kod Bakira Izetbegovića a ne i SDA. Predsjednik Srpske ističe da je saopštenje SDA u kojem navode da SzP ne može sarađivati sa SDA a da ne sarađuje sa njenim predsjednikom direktan šamar SDS-u.

– Članovi SDS-a su nasjeli na priču onih koje je Bakir Izetbegović okupio prije par sedmica kada je rekao- ja idem oštro a vi pokušajte biti dobri sa Srbima. Na to je nasjeo SDS. A onda mu vrati SDA i kaže- ako vi hoćete da sarđujete s nama, onda morate da sarađujete s našim predsjednikom- dodao je Dodik.

Komentarišući detalje iz pisma Međunarodnog suda pravde a koje je objavio Bakir Izetbegović, predsjednik Dodik je rekao da je veoma primjetno da je sve urađeno brzo što govori o tome da postoji politički uticaj na sam Sud. Zbog toga se, smatra Dodik, čitavoj toj proceduri ne može vjerovati.

– Moje povjerenje prema međunarodnim institucijama je veoma malo, gotovo nikakvo. Ranije sa naivno vjerovao da postoji međunarodna pravda,ali sam se, međutim, uvjerio da postoji međunarodna nepravda. Jer ako je neko mogao dovesti pojedince u BiH i da krši Dejton a da ga štiti Vijeće za implementaciju mira-onda ovdje ništa nije sigurno- istakao je predsjednik Srpske.

Međunarodni sud pravde je trebalo da vidi da nema zahtjeva od predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i da taj zahtjev odbaci.

Predsjednik Dodik pita šta je Srpska dobila od BiH. Tvrdi da je izgubila sve u BiH i da nema razlog da je slavi ili brani. On kaže da Srpska treba da iskoristi minimalan razlog i uslov da se BiH kakvu su bošnjaci zamislili dovede u pitanje i da se ovaj prostor organizuje na drugi način.

– Uvjeren sam da će jednog dana sve što se tiče zajedničkog nivoa uvenuti i utihnuti, splasnuće i entuzijazam stranaca da se bave upravljanjem u BiH, a funkcionisaće samo ono što može-a uvijek može Republika Srpska- naveo je Dodik.

Predsjednik Srpske smatra da BiH nije dobro mjesto ni za Bošnjake ni Srbe ni Hrvate. Kaže da bi svima bilo bolje kada ne bi imali nametnutu BiH.

– BiH je rješenje koje ne funkcioniše, a da je to sada najbolje vidljivo – zaključio je predsjednik Dodik.

Govoreći o srpskom jedinstvu, Dodik kaže da je počelo da ga nervira fingiranje tog jedinstva.

– To fingiranje znači da postavite cilj kao jedinstvo, a onda unutar srpskog političkog tijela morate da pravite razne ustupke. Ja nisam od tih ljudi. U silnim definicijama moći i vlasti postoji i jedna koja govori da se moć nekoga oslikava u tome da nešto stavi na dnevni red. Ukoliko Srpska može da stavi nešto na dnevni red, onda je moćna – rekao je Dodik.

On ističe da je veoma važno da Republika Srpska bez imalo oklijevanja postavi stvari onako kako misli da treba.

– Srpski nacionalni cilj ovog vijeka mora da bude da Srbi moraju neprikosnoveno da imaju svoje zajedništvo i državu – rekao je Dodik.

On je naveo da interes Republike Srpske nije interes političkih grupa, pojedinaca, fotelja, ni privilegija, već ono što je dogovoreno u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Predsjednik Srpske je najavio da u srijedu, 1. marta, putuje na važan sastanak u Moskvu zbog čega neće biti u prilici da se sastane sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federikom Mogerini koja dolazi u posjetu BiH.

Istakao je da je ovaj sastanak dogovoren još prije mjesec dana i da ne može biti otkazan. Izrazio je žaljenje što neće biti u prilici da razgovara se Mogerinijevom i naveo da će interese SNSD-a na tom sastanku predstavljati potpredsjednica stranke Željka Cvijanović.

Izvor: RTRS