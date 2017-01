DODIK: VJEROVATNO JE PRIPADNIKU AL KAIDE LAKŠE UĆI U AMERIKU, NEGO MENI

Podjeli Facebook

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da još nije dobio vizu za odlazak u SAD i da ga niko ništa nije obavijestio, te da ne zna da li je ili nije odbijen njegov zahtjev za dobijanje vize.

„Uglavnom, suviše je kratko vrijeme da bih sada potvrdio avionske karte, da ih uplatim, da rezervišem hotel. Ide još ljudi sa mnom, to nije mali novac. Nisam mogao da prihvatim da se to sve plati sa neizvjesnošću dobijanja vize i da, sa druge strane, zbog toga trpi budžet Republike Srpske. Sad mi je žao što sam uopšte podnio zahtjev za vizu“, izjavio je Dodik za „Nezavisne novine“.

On je uzrazio uvjerenje da će s novom administracijom imati bolji kontakt.

„Što se tiče ovog trenutka, nisam htio da trgujem s interesima Republike Srpske, i to nekima u Ambasadi SAD u Sarajevu nije odgovaralo, i zato sam 15 dana čekao vizu, što je nevjerovatno. Vjerovatno je nekom pripadniku Al Kaide lakše ući u Ameriku, nego meni“, naglasio je predsjednik Srpske.

Dodik je obavijestio organizatore svečanosti povodom inauguracije novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trampa da je, nažalost, morao da otkaže najavljeni dolazak u Vašington, jer još nije dobio vizu za ulazak u SAD.

„Predsjednik Republike zahvalio je za poziv koji je primio da učestvuje u svečanosti povodom inauguracije novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trampa. Sam put iziskuje više dana za pripremu, a nedobijanje vize je onemogućilo da se iste blagovremeno učine“, saopšteno je ranije danas iz kabineta predsjednika Srpske.

Predsjednik Dodik je, uz izraze zahvalnosti, prenio i očekivanje da će se sa ljudima iz nove administracije predsjednika Trampa sresti u najskorije vrijeme i da odgađanje susreta iz navedenih razloga neće spriječiti izgradnju konstruktivnijih odnosa i boljeg razumijevanja, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Glassrpske.com