EBRD: ZBOG NEUSVAJANJA DODATNIH AKCIZA STOPIRANO 400 MILIONA EVRA

Više od 400 miliona evra Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjenih za izgradnju Koridora „Pet ce“ stopirano je zbog neusvajanja dodatnih akciza na gorivo.

Direktor EBRD-a za BiH Ijan Braun ističe da je usvajanje dodatnih akciza na gorivo jedini izvor iz kojeg se nove, veće tranše kredita potrebne BiH mogu vraćati.

„Ovo što se skuplja do sada od akciza na gorivo gotovo u cijelosti ide na vraćanje već uzetih kredita. Dodatno povećanje akciza potrebno je da bi više novca moglo biti pozajmljeno i ubrzana gradnja Koridora `Pet ce`. Ako to ne bude urađeno gradnja ove saobraćajnice biće usporena, biće građene manje dionice i sve će trajati veoma dugo“, rekao je Braun za „Dnevni avaz“.

On naglašava da je ideja od početka da akcize budu povećane da bi Koridor „Pet ce“ bio završen u narednih osam godina.

Braun navodi da usvajanje akciza nije uslov, ali da ne zna iz kojih bi drugih izvora BiH mogla da obezbijedi sredstva za vraćanje duga.

Izvor: Agencije

Foto: blic.rs