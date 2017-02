ELEKTROPRIVREDA BIH O ISUŠIVANJU JABLANIČKOG JEZERA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Nakon što se u proteklih mjesec dana nivo vode u Jablaničkom jezeru smanjio na minimum, a sve optužbe lokalnih aktivista i ribolovaca usmjerene ka Elektroprivredi BiH, iz ove kompanije su uputili odgovor.

Istakli su da se periodi od septembra do kraja prošle godine, kao i januar 2017. godine karakterišu kao hidrološki izuzetno sušni periodi, što je imalo direktnog odraza na stanje prirodnih dotoka vode na slivu rijeke Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica.

„JP Elektroprivreda BiH je bez obzira na ove okolnosti vršila uredno snabdijevanje kupaca električnom energijom, ali i neprekidno obezbjeđivala propisano ispuštanje vode nizvodno od svojih akumulacija. Zbog veoma niskih temperatura u januaru ove godine i obezbjeđenja potrebnih količina električne energije, došlo je do pada kote akumulacije HE Jablanica. Međutim, ni u ovakvim okolnostima nije ugroženo propisano ispuštanje vode, niti enormno pražnjenje akumulacije u druge namjene, osim potrebe za podmirenjem potreba elektroenergetskog sistema. Dakle, kroz obezbjeđenje propisanog ispuštanja vode nizvodno od akumulacije HE Jablanica, kao i nizvodno od akumulacija HE Grabovica i HE Salakovac, JP Elektroprivreda BiH nije uzrokovala ekološku katastrofu“, stoji u saopštenju ove kompanije.

Ističu i da je povoljan hidrološki razvoj u posljednjih nekoliko dana imao za rezultat povećanje kote akumulacije HE Jablanica za pet metara i da se dalje povećanje kote očekuje u narednom periodu.

„Slične hidrološke prilike bile su karakteristične i za 2012. godinu. Ni u tom periodu aktivnostima JP Elektroprivreda BiH nije bila ugrožena flora i fauna Jablaničkog jezera, odnosno, riblji fond je u potpunosti sačuvan“, poručuju iz Elektroprivrede BiH.

Izvor: Kliks