GASI SE 15 ŠKOLA U RS!

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

U Republici Srpskoj će od ove školske godine biti ugašeno 15 škola!

Odlučeno je ovo danas na sjednici Vlade RS, a ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević je pojasnio da se „zvanično gasi deset škola, a pet po automatizmu, jer nije upisano nijedno dijete i ne mogu raditi“.

„U skladu sa zakonskim propisima, ali vodeći računa o interesu učenika, išli smo ka najboljem rješenju. Zbog toga se ovako dugo razmatrala ova problematika„, istakao je Malešević.

Ove školske godine u RS je upisano najmanje prvačića u istoriji, prvi put manje od 10.000 djece. Time su nastavljene negativne tendencije koje traju već duži niz godina, a demografski podaci pokazuju da od 64 opštine u RS, samo Banjaluka ima pozitivan prirodni priraštaj.

Prema podacima koje je danas iznio Malešević, vidljivo je da su ugašena područna odjeljenja, odnosno škole, u gotovo svim krajevima RS, pa su tako ugašene škole u Šipragama, Gornjoj Previji, Imljanima, Tramošnjici, Čelopeku, nekim naseljima u opštinama Stanari, Kneževo, Milići, Pale…

„Član 35. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definiše u kojem slučaju škola prestaje sa radom. Kada su u pitanju razredna odjeljenja, zakon je definisao da devetorazrdeno odjeljenje može ostati ako ima 36 učenika, a ako ih je manje, da mijenja status ili da se ugasi. Vodili smo računa o putnoj komunikaciji i drugom, te odlučili da ih pet promijene status i od naredene školske godine će postati petorazredna odjeljenja. Stariji učenici će putovati u centralne škole. U tim odjeljenjima imaju tri do deset učenika i smatramo da je bolje da ta djeca idu u centralnu školu„, objasnio je Malešević.

Pojasnio je i da će u nekim devetorazrednim školama doći do spajanja dva razreda u jedno odjeljenje. Malešević je kazao i da se računicom došlo do podatka da će „11,6 nastavnika biti proglašeno tehonološkim viškom“, ali je naknadno precizirao da je u pitanju njih 12, koji će ostati bez posla.

„Škole će dobiti uputstvo da prvo njih rasporede, one koji imaju potrebe za takvim kadrom. Za one koji ostanu bez pune norme, moraćemo potražiti dopunu u drugim školama. Tek kada se svi oni riješe, onda škole mogu raspisivati konkurs. Oni koji to ne urade, biće kažnjeni, a mi iz ministarstva ćemo takve konkurse poništiti. Vodili smo interesa o djeci, ali nismo zaboravili ni radnike„, zaključio je Malešević.

Izvor: Mondo.ba