GOVEDARICA POTVRDIO DA NIJE IMAO KONSULTACIJE SA SVOJIM MINISTRIMA U SM

Na ponašanje srpskih ministara prilikom usvajanja Prijedloga Krivičnog zakona oštra reagovanja politike, ali i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica kaže da će u Parlamentarnoj skupštini SDS glasati protiv zakona, iako su ga njegovi ministri, makar i u načelu, podržali.

Zašto su srpski ministri dali glas za Prijedlog Krivičnog zakona koji bi svako negiranje genocida kažnjavao zatvorom, ni danas nije jasno.

Dok predsjednik SDS-a, Vukota Govedarica izbjegava da objasni šta znači glasanje “u načelu“njegovih ministara koji su pristali na takav tekst zakona, potpredsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, tvrdi da su ministri uhvaćeni u laži i da sada pokušavaju da se izvuku iz ćorsokaka u koji su se sami doveli.

– Oni rade gore čak i jedni protiv drugih unutar SZP. Ovi iz PS nemaju pojma šta usaglašavaju ministri, ministri imaju svoje vlastite račune i vlastite biznise i to je ono što Republiku Srpsku stavlja u inferioran položaj, ističe Stevandić.

Da sve ne štima među Srbima na nivou BiH, a ponajviše među onima iz SDS-a, pokazuje i pasivni član te stranke i njihov trostruki kandidat za predsjednika Srpske, Ognjen Tadić, zamjenik presjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dok Tadić otkriva da komunikacije nema, Govedarica smatra da problema nema.

– Ja sam siguran da ni gospodin Šarović ni gospodin Mektić nisu imali nikakvu instrukciju od rukovodstva stranke kako da se ponašaju u takvoj situaciji. Teško da su ključni krivci u svemu tome. Ako neko želi da rukovodi strankom, on zaista mora da upravlja, kaže Tadić.

– Ne, nisam razgovarao sa Šarovićem i Mektićem, oni to rade zajedno. Možda ne bi bilo loše da imamo takvu vrstu komunikacije, kao što kaže gospodin Tadić, dodaje Govadarica.

Glasanje za takav zakon koji će institucionalizovati pojam genocida na takav način da se o njemu ne smije govoriti, a kamoli ga poricati – svojevrsno je priznanje ministara koji su glasali da se takva vrsta zločina i desila, kaže Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

– Pozivam rukovodstvo SDS da se usprotivi hipotekarnim ministrima i da svi zajedno glasamo protiv zakona, kaže Košarac.

Dok se svi bave političkom konotacijom predloženog teksta, poslanik u Parlamentu BiH Dušanka Majkić smatra da se zaboravlja suština, a to je šta bi takav zakon značio za sve koji su optuženi za ratni zločin.

– Ako prilikom odbrane navedu bilo šta što se može tretirati kao povreda ovog člana Krivičnog zakona, oni bi direktno bili sankcionisani, navodi Majkićeva.

Isti problem uviđa i predsjednik BORS-a, Milomir Savčić, a rješenje je, kaže, da se zauzme jedinstven i kategoričan stav.

Najavljene ispravke teksta Zakona i konsultacije ministra Mirka Šarovića sa ministrom pravde BiH Josipom Grubešom, još nisu poznate javnosti.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS