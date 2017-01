HARADINAJ BLIŽI HAGU NEGO BEOGRADU?

Podjeli Facebook

Sve se glasnije čuje da bi Ramuš Haradinaj iz Francuske mogao da bude izručen Specijalnom sudu za zločine OVK, piše „Dojče vele“.

Rukovodilac srpskog Tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović je za DW potvrdio da postoji ta mogućnost.

Dokumentacija je proslijeđena, svako je rekao šta je imao, pa srpskim i kosovskim institucijama u slučaju Ramuša Haradinaja ostaje samo da – čekaju.

Konačnu odluku o sudbini bivšeg komandanta OVK doneće francuski sud. O detaljima dopunjene istrage i dalje se zna malo: u Beogradu tvrde da je prema iskazima 30 svjedoka Haradinaj odgovoran za 13 žrtava, među kojima su bila i djeca. Ključno je što srpski nadležni organi insistiraju na zločinima koji su počinjeni 1999. godine i koji nisu razmatrani u Hagu, gdje je Haradinaj oslobođen optužbi za zločine iz 1998.

“Očekujemo izručenje Srbiji“

Srbija očekuje od francuskih pravosudnih organa da Ramuša Haradinaja izruče Srbiji, kaže za DW rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović. “Ta očekivanja imamo zbog toga što je riječ o čisto pravnom slučaju neopterećenom bilo kakvom političkom konotacijom, što se tiče samih događaja koji su navedeni u našem zahtjevu, odnosno molbi za ekstradiciju“.

Petrović u razgovoru nije mogao da nam iznese detalje zahtjeva za izručenje jer “su svjedoci proglašeni posebno osjetljivim, i oni su u takvoj situaciji da bi mogla da se naruši tajnost istrage, a mogla bi da dođe u pitanje i bezbjednost samih oštećenih i svjedoka koji će se pojaviti u ovom postupku.“ Dodaje da su sakupljeni solidni dokazi iako “tužilac i istražni organi imaju problem da dođu na lice mjesta izvršenja zločina, jer je riječ o Kosovu i Metohiji, gdje je ograničen pristup našim pravosudnim organima“.

Haradinaj će završiti u Hagu?

“Ako bih morao da se kladim kakva će biti odluka francuskog suda, mislim da će Ramuša Haradinaja prije izručiti Hagu nego Srbiji“, smatra Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda i dugogodišnji izvještač sa Kosova. “Slučaj može da se završi njegovim oslobađanjem, po nekakvom modelu Ejupa Ganića, ili njegovim odvođenjem u Hag. I to bi na neki način bilo otvaranje tog Specijalnog suda za ratne zločine pripadnika OVK. Mislim da ne postoji raspoloženje u Francuskoj da ga izruče Srbiji“, kaže Mihajlović za DW.

On smatra da proces nikako nije politički jer je nakon “djelovanja Haradinaja“ Metohija ostala “potpuno očišćena od Srba“. “Važno je za pomirenje i za istinu o zločinu, kao i dug prema porodicama i žrtvama, a njegove žrtve su bili i Albanci, da to bude čist sudski proces bez politike. Jer, u prvom procesu protiv Haradinaja u Hagu je bilo dosta politike, i čak su i predstavnici međunarodnih misija na Kosovu izjavljivali kako očekuju da će se on vratiti kao nevin čovjek. Tu priču bi stoga trebalo završiti na sudu, i krenuti u proces pomirenja.“

Srbija neće odustati

Milan Petrović dodaje da Beograd neće odustati od gonjenja Haradinaja “sve dok ne bude izašao pred neki nadležni sud i bude odgovarao za krivično djelo koje mu mi stavljamo na teret“. Ne isključuje mogućnost da Haradinaj bude predat novom sudu u Hagu i dodaje da sa tamošnjim specijalnim tužiocem Dejvidom Švendimenom srpsko Tužilaštvo za ratne zločine ima dobru saradnju. “Mi bismo u tom slučaju nastavili saradnju sa tim sudom, i njemu pripomogli da Ramuš Haradinaj odgovara za krivična djela koja mu stavljamo na teret. A ukoliko ipak bude isporučen Srbiji, mi ćemo mu suditi.“

“Omogućićemo mu da ostvari svoju odbranu u punoj mjeri, i nećemo mu na teret stavljati ništa više od onoga za šta imamo dokaze. Imaće u svakom slučaju pošteno i fer suđenje“, kaže Petrović za DW.

Brojni razlozi za optužnicu

Milivoje Mihajlović ističe kako ima mnogo razloga za optužnicu protiv Ramuša Haradinaja, naročito za period nakon završetka NATO bombardovanja. “Nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma počinjeno je veliko etničko čišćenje Metohije. Kolone Srba su krenule iz Metohije ka centralnom Kosovu i Srbiji, a pripadnici OVK su otimali ljude iz tih kolona, ubijali ih, palili kuće, bilo je tu i raznih drugih zločina, a na kraju imamo još uvijek i nekoliko stotina slučajeva nestalih Srba, pretežno iz tog regiona Metohije“.

Mihajlović kaže da hapšenje Haradinaja neće ometati dijalog Beograda i Prištine koji se u utorak nastavlja na najvišem nivou u Briselu. “Ramuš Haradinaj nije faktor u dijalogu. Nosilac dijaloga sa albanske strane je Hašim Tači, njih dvojica su na neki način politički protivnici, i hapšenje Haradinaja neće uticati na taj dijalog.“

Izvor: B92