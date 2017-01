HARADINAJ UHAPŠEN U FRANCUSKOJ

Albanski mediji javili su da je Haradinaj uhapšen na osnovu međunarodne poternice koju je izdala Srbija i da se nalazi u pritvoru u Francuskoj, prenosi N1. Hapšenje Haradinaja su za kosovski „Zeri“ potvrdili i njegova porodica i kosovski ministar pravde Orhan Hajrizi. Ovaj mediji piše i da su francuske vlasti obavestile vlasti u Srbiji o hapšenju.

Francuska granična policija uhapsila je Haradinaja u 15 sati po dolasku na aerodrom Bazel-Miluz na istoku Francuske, gde je doputovao letom iz Prištine, preneo je Rojters pozivajući se na izvore iz francuske policije.

Srbija tereti Haradinaja zbog ubistava i teških zločina na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.

– Sve što za sada znamo je da je zaustavljen u Bazelu na francuskoj strani na osnovu poternice Srbije iz 2004. godine – rekao je Avni Arifi, funkcioner Haradinajeve partije za portal Koha.

Haradinaj je, nakon toga, pritvoren u Francuskoj.

Iz kabineta kosovskog ministra spoljnih poslova Envera Hodžaja navode da je „hapšenje Haradinaja od strane francuskih vlasti neprihvatljivo i ministar Hodžaj se lično zauzima da budu iskorišćeni svi diplomatski putevi da Haradinaj bude oslobođen što je pre moguće“, piše „Koha“.

– Takav postupak je potpuno nepravedan i neprihvatljiv. Pozivamo francuske vlasti da dozvole da Haradinaj nastavi nesmetano put i tražimo od vlasti EU i sve evropske zemlje posebno da ne ometaju slobodno kretanje kosovskih vlasti s obzirom na to da su poternice iz Srbije nezakonite. Istovremeno ćemo tražiti od kosovskih vlasti da prekinu bilo kakvu komunikaciju sa Srbijom sve dok ne povuče međunarodne poternice protiv ličnosti sa Kosova – saopšteno je iz Haradinajeve partije, prenela je „Koha“.

Tači: Hapšenje neprihvatljivo, mi smo ponosni članovi OVK

Kosovski predsednik Hašim Tači oglasio se večeras povodom hapšenja Ramuša Haradinaja, navodeći da je „neprihvatljivo da Haradinaj bude uhapšen u bilo kojoj zemlji na svetu, samo zbog poternice Srbije“.

Tači je na Fejsbuku naveo da kosovske institucije koriste „sve raspoložive mehanizme kako bi što pre ispravili grešku i Haradinaj bio pušten“, prenosi „Zeri“.

– Mi članovi OVK smo ponosni što smo se borili protiv kriminalnog režima Slobodana Miloševića, a to je potvrdio i slobodni i demokratski svet kada je pokrenuo kampanju bombardovanja srpskih ciljeva – naveo je Tači.

Nezavisni poslanik u Skupštini Kosova Ilir Deda ocenio je večeras hapšenje Haradinaja kao „apsolutno neprihvatljivo“.

– Njegovo hapšenje na osnovu naloga za hapšenje Srbije apsolutno je neprihvatljivo. Ne može na jednoj strani da bude biti lista za hapšenje, a na drugoj „dijalog za normalizaciju odnosa“. Dijalog sa Srbijom ne može biti nastavljen u ovom obliku. Ramuš mora odmah da bude pušten – napisao je Deda na Fejsbuku.

Nekadašnji lider OVK već je hapšen po poternici Srbije u Sloveniji u junu 2015. godine. Posle dva dana vraćen mu je pasoš i dozvoljeno mu je da napusti Sloveniju.

Ramuša Haradinaja je Haški tribunal dva puta oslobodio krivice za ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji.

Tribunal je 4. marta 2005. protiv Haradinaja, u to vreme premijera Kosova, podigao je optužnicu zbog zločina protiv čovečnosti i kršenja prava i običaja rata. On je potom podneo ostavku i 9. marta se dobrovoljno predao Tribunalu. Nakon suđenja do aprila 2008. godine, oslobođen je usled nedostatka dokaza.

Drugi put je Haradinaj uhapšen u julu 2010. na Kosovu, odakle je prebačen u Hag na delimično ponovljeno suđenje, pošto je apelaciono veće Haškog tribunala usvojilo žalbu tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu.

Pošto ga je sud po drugi put oslobodio svih tačaka optužnice za zločine počinjene u logoru OVK u Jablanici, Haradinaj se u novembru 2012. vratio u Prištinu.

Vlasti u Beogradu podigle su protiv Haradinaja 108 krivičnih prijava zbog sumnje da je izvršio krivična dela terorizma, udruživanja radi neprijateljske delatnosti i ubijanja civila.

Izvor: Blic.rs