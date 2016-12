HLADNO SA JUTARNJIM MRAZEM I MAGLOM PO KOTLINAMA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti hladno sa jutarnjim mrazom i maglom po kotlinama, gdje se niski oblaci mogu zadržavati i veći dio dana.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, osim na sjeveru gdje će biti niske oblačnosti i magle uz hladnije vrijeme.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od dva do sedam, u maglovitim i oblačnim predjelima do nula stepeni, a na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 11, Drinić minus 10, Rudo i Višegrad minus osam, Foča, Sarajevo, Čemerno, Mrkonjić Grad i Mrakovica minus sedam, Bileća, Gacko, Han Pijesak i Šipovo minus šest, Nevesinje, Srebrenica, Krupa na Uni i Ribnik minus pet, Zenica i Bihać minus četiri, Prijedor, Novi Grad i Srbac minus tri, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Gradiška i Kalinovik minus dva, Zvornik minus jedan, Trebinje dva, Mostar pet i Neum šest stepeni Celzijusovih.