HRABRA ZVEZDA U BEOGRADU TRAŽI LIGU EVROPE!

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Crvena zvezda poražena je od Krasnodara u Rusiji u prvom meču poslednje, plej-of runde kvalifikacija za Ligu Evrope – 3:2 (1:0).

Ekipa Vladana Milojevića odigrala je hrabro, još jednom pokazavši da se ne predaje pošto je dva puta uspela da smanji prednost domaćeg sastava, ali ostaje žal zbog dva olako primljena pogotka, kao i nekoliko propuštenih prilika na drugoj strani.

Krasnodar je poveo u 20. minutu preko Ivana Ignatijeva, Zvezda propustila šansu da uzvrati do poluvremena, da bi drugi deo igre otvorila na najgori mogući način – golom iz prve akcije.

Ovoga puta je Viktor Klaeson kaznio kasni blok Dušana Anđelkovića, ali je gost imao ekspresan odgovor. Slavoljub Srnić nastavio je golgetersku seriju snažnim udarcem sa distance u 57. minutu, međutim – nedugo zatim domaćin je ponovo imao dva gola viška.

Sergej Petrov u 66. minutu ostaje neobjašnjivo sam posle kornera i hvata divan volej za 3:1. Ali, Milojević vuče pravi potez u istom minutu, šalje na teren Nemanju Milića i Aleksandra Pešića, da bi prvi samo pet minuta kasnije asistirao drugom za povratak drame pred 25.000 gledalaca.

Usledio je snažan pritisak Rusa do kraja, prednjačio je raspoloženi Mihailo Ristić, koji je pre mesec i po dana upravo iz Zvezde stigao u Krasnodar, ali je odbrana srpskog vicešampiona uspela da izdrži i zadrži veoma aktivan rezultat pred revanš na krcatoj Marakani.

Crveno-beli, koji su imali podršku svojih i navijača Spartaka iz Moskve, na kraju ipak mogu da budu zadovoljni jer je ruskom predstavniku poništen čist pogodak, posle udarca Ristića, ali i ljuti na domaće pošto su se u jednoj situaciji poneli sramno, ne želevši da izbace loptu van igre iako su dva protivnika ležela povređena.

Krenulo je u bržem ritmu od prvog minuta, Krasnodar je bio taj koji je imao loptu u nogama, ali je i Zvezda povremeno pretila iz kontre. Nije bilo pravih prilika na obe strane sve do 20. minutu, kada domaći i stižu do vođstva – Ristić šutira posle solo prodora, Milan Borjan odbija loptu, ali samo do Ivana Ignjatijeva na ivicu peterca.

Zvezda odgovara preko Srnića sa distance, dok Rusi uglavnom prete preko bokova, ali se rezultat posle 45 minuta igre ne menja, iako je bilo opasnih situacija na obe strane.

Videlo se da crveno-beli mogu do gola, ali je drugi deo igre počeo na najgori mogući način po Beograđane. Krasnodar je izveo akciju u tri poteza, Anđelković zakasnio da izađe, a Klaesen preko prstiju i od stative još jednom trese mrežu.

Ipak, tada se videla još jedna odlika Milojevićeve ekipe, koja odmah odgovara snažnim pritiskom, a nedugo zatim uspeva i da smanji rezultat, samo nekoliko minuta pošto je Ričmond Boaći propustio stopostonu šansu, odnosno golman domaćina fenomenalno reagovao posle šuta sa pet metara.

Međutim, Srnić, koji je još jednom bio među najboljima na terenu, primećuje da je Andrej Sinicin malo istrčao i šalje snažan udarac po zemlji sa 25 metara, a Rus sada samo kači loptu na putu ka mreži.

Želela je Zvezda još jedan gol i totalni povratak, ali je onda došlo do novog propusta u defanzivnom delu, pa je Krasnodar prelako još jednom imao dva pogotka prednosti.

Ni to nije ništa promenilo u glavama crveno-belih, nisu menjali pristup, a značajno im je pomogao šef stuke uvođenjem još jednog centarfora – i to umesto Srđana Babića, štopera. Treba istaći i da se Anđelković iskupio za intervenciju, odličnom intervencijom sa gol linije u poslednjem trenutku, sprečivši da ruski tim povede sa 4:1.

Istovremeno je na teren ušao i Milić, pa je delom i zbog toga imao dovoljno svežine i brzine da sustigne divan pâs Mičela Donalda, pre nego što je proigrao Pešića koji se sjajno snalazi za konačnih 3:2.

Revanš je na programu za sedam dana od 21 čas.

Izvor: B92