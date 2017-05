HRVATSKA: SRBI DA PLATE UKLANJANJE OSTATAKA DOMOVA SPALJENIH U „OLUJI“

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Srbima izbjeglim iz Gospića stigli su računi u iznosu od 700 do 2.700 evra koje bi trebalo da plate Hrvatskoj kako bi tamošnje komunalne službe uklonile ruševine njihovih domova spaljenih u „Oluji“. Računi su stigli po osnovu Zakona o građevinskoj inspekciji iz 2013. godine koji je lokalnim samoupravama omogućio uklanjanje ruševina o trošku vlasnika, piše „Blic“.



Predsjednik Jevrejske opštine Banjaluka Arie Livne smatra da zahtjev za plaćanje čišćenja ruševina domova koji je upućen Srbima iz Gospića u Hrvatskoj predstavlja ponižavanje protjeranih i stradalih pripadnika ovog naroda, te završetak etničkog čišćenja u toj zemlji.

Livne smatra da zahtjev Hrvatske prevazilazi svako normalno razmišljanje.

„Srbi su bili jedini narod u Drugom svjetskom ratu koji se iskreno borio protiv fašizma. Sada, nakon toliko godina, doživljava različite vrste poniženja da je sve prosto za nepovjerovati, nažalost“, rekao je Livne Srni.

Srbima izbjeglim iz Gospića stigli su računi u iznosu od 700 do 2.700 evra koje bi trebalo da plate Hrvatskoj da bi tamošnje komunalne službe uklonile ruševine njihovih domova spaljenih u akciji hrvatske vojske i policije „Oluja“ 1995. godine.

Računi su stigli po osnovu Zakona o građevinskoj inspekciji iz 2013. godine koji je lokalnim samoupravama omogućio uklanjanje ruševina o trošku vlasnika.

Tokom hrvatske vojne i policijske akcije „Oluja“ u avgustu 1995. godine ubijeno je i nestalo 2.000 Srba, dok je 250.000 protjerano sa svojih ognjišta.

Akcija „Oluja“ predstavlja najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata, jer nikada u istoriji Evrope za tako kratko vrijeme, od 4. do 7. avgusta 1995. godine, nije protjeran tako veliki broj ljudi. /kraj/bon/mđ

Iz Udruženja Gospićana „Nikola Tesla“ Beograd ocjenjuju da su računu „završetak etničkog čišćenja Srba u Hrvatskoj“.

Bivši direktor Osnovne škole u Gospiću Mile Rajičević rekao je da bi bilo normalno da raščišćavanje plate oni koji su rušili i podsjetio da je većina ljudi sa tog područja stradala i izbjegla.

„Nisam ja porušio moju kuću, nego hrvatska vojska i bilo bi normalno da oni to sami očiste. Ako ne platim troškove raščišćavanja, grad i država će imovinu prodati, a moja unučad će naslijediti dugove, a ne djedovinu. Iza nas su izgleda ostale samo ruševine koje treba ukloniti“, rekao je Rajičević.

Pošto Grad Gospić navodno ne može da nađe vlasnike parcela, jer su oni za njih na „nepoznatoj adresi“ odluka o uklanjanju ruševina postavlja se na oglasnu tablu, čime se završava sva odgovornost i posao Grada.

Udruženje Gospićana je prije godinu dana Specijalnom sudu u Beogradu podnijelo prijavu za etničko čišćenje, ali do sada nije bilo nikakvog odgovora.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS