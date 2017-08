DANAS TOPLO I SUNČANO

Podjeli Facebook

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni Celzijusovih.

Jutro svježe i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab sjeverni u Hercegovini umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od osam do 12, na jugu do 17, u višim predjelima pet, a najviša dnevna od 23 do 27, na jugu do 31, u višim predjelima 17 stepeni Celzijusovih.