IVANIĆ: NE ZELIM DA OSPORAVAM NEŠTO ŠTO NEMA LEGITIMITET

Nema saglasnosti za održavanje sjednice na kojoj bi bila razmatrana najavljena revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije u Hagu, izjavio je predsjedavajući Predsjedništva Mladen Ivanić. Protiv održavanja takve sjednice bila su druga dva člana Predsjedništva Dragan Čović i Bakir Izetbegović.

Ivanić je poručio da za njega, Republiku Srpsku i BiH ne postoji tužba i da ne želi da osporava nešto što nema pravni legitimitet. Izetbegović i Čović dva puta su odbili sjednicu posvećenu reviziji. Čović jeste protiv revizije tužbe, ali ne želi da učestvuje u preglasavanju na sjednici Predsjedništva BiH, kaže Ivanić. On lično, ne želi da zakaže sjednicu da bi bilo osporavano nešto što nema legitimitet.

– Sjednicu treba da traži onaj ko hoće legitimitet. Za mene, Republiku Srpsku i BiH ne postoji tužba. Nikad se niko od institucija BiH o tome nije izjasnio. Ako ko treba da traži sjednicu Predsjedništva BiH onda je to Izetbegović. Jedino na taj način može dobiti legitimitet za tužbu – ističe Ivanić. Takvo mišljenje nema lider SDS-a Vukota Govedarica. Umjesto jedinstvenog stava sa koalicionim partnerom, Ivaniću poručuje da bi on sazvao sjednicu da je na njegovom mjestu.

– Da sam ja na mjestu gospodina Ivanića sazvao bih vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH, utvrdio dnevni red, pa bih najvjerovatnije vidio da li u tom momentu postoji saglasnost da pokušamo da riješimo problem – rekao je Govedarica.

Ivanić smatra da bi „pojedinci, umjesto što dijele savjete i prebacuju odgovornost, bolje bilo da kažu šta su oni to uradili da spriječe ovo što se događa“.

– Tu mislim i na gospodina Dodika, pa i na SDS. Svoj dio odgovornosti ja ću nositi – rekao je Ivanić.

Nije trenutak za unutarsrpska prepucavanja. Nadam se da Ivanić to ne radi zato što ne vidi kako da zaustavi Izetbegovića, izjavio je za Srnu predsjednik Milorad Dodik. Kao predsjednik Srpske, poručuje, trudiće se da očuva jedinstvo srpskih stranaka. Ivaniću je odgovorio da je kao predsjednik uradio sve što je mogao i trebalo da uradi.

– Pozvao sam predsjedavajućeg Predsjedništva BiH da stavi na dnevni red pitanje revizije i okonča ovu igru Bakira Izetbegovića ili da svi srpski predstavnici napuste zajedničke institucije do roka do kojeg se revizija može podnijeti. Nisam pozivao na to s namjerom da bilo ko ostane bez posla ili fotelje, već da bismo upozorili Bakira Izetbegovića da odlučivanje mimo ustava i zakona, bez konsenzusa, BiH može odvesti u trajnu blokadu – rekao je Dodik.

Na najave Govedarice, da će srpski predstavnici napustiti institucije BiH ako tužba bude podignuta, Dodik pita – Kakva je korist, ako Izetbegović pošalje zahtjev za reviziju.

– Moj poziv je bio da se to spriječi – poručuje Dodik.

Mirko Šarović kaže da institucije neće napuštati jer SDS mora da ispravlja, kako kaže, istorijske greške. Tvrdi da tužba možda ne bi ni postojala, da je 2002. godine Živko Radišić, kao tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH, glasao i pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa kako bi spriječio imenovanje Sakiba Softića za novog agenta BiH pred Međunarodnim sudom u Hagu.

Radišić podsjeća da je još 99. na dnevni red Predsjedništva BiH stavio pitanje tužbe ali da je preglasan, zbog čega je uložio veto u Parlamentu Srpske, što je usvojeno, a svu dokumentaciju poslao u Haški tribunal. Radišić pita zašto tadašnji SDS i Momčilo Krajišnik nisu ništa uradili u vezi s ovim pitanjem.

– A šta je urađeno prije `98. godine, prije Živka Radišić i u tom istom Predsjedništvu i po pitanju tužbe i po pitanju mnogih odnosa koji su tada stvarani, a da ne govorim poslije 2002. godine, pa sve do danas – kaže Radišić.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić kaže da Šarović govori neistine i očekuje da članovi SDS-a u institucijama BiH budu odlučniji i da, kako kaže, spriječe Izetbegovića da nam zagorčava život.

Ivanić podsjeća da je u julu prošle godine pismom obavijestio Sud u Hagu da je agentu tužbe istekao mandat. Izetbegović će, prije konačne odluke, u petak zatražiti i mišljenje bošnjačkog nevladinog sektora o opravdanosti pokretanja revizije. Analitičari očekuju ozbiljnu krizu ako revizija bude pokrenuta. S druge strane, ako je ne bude, Izetbegović će morati da se suoči sa kritikama bošnjačkog korpusa.

