IZDATO UPOZORENJE ZBOG VREMENA U BiH

Za područje Sarajeva, Banje Luke, Mostara i Trebinja Meteoalarm je izdao žuto upozorenje na ekstremno visoke temperature zraka koje je na snazi za petak.

Žuto upozorenje je izdato za Bihać i Prijedor, ali zbog mogućnosti grmljavine i povremenih pljuskova.

Ovo upozorenje se izdaje za vremenske prilike koje se nisu neuobičajene, ali se građani pozivaju na oprez zbog moguće izloženosti meteorološkim rizicima.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u petak će u zemlji preovladavi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne i u večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 15 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusovih.

U Sarajevu će maksimalna temperatura zraka iznosti 32 stepena, a slično će biti u Banjoj Luci, dok će se u Mostaru i Trebinju maksimalne temperature kretati između 32 i 34 stepena.

U subotu će na jugu BiH biti umjereno oblačno. U većem dijelu zemlje prijepodne pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Poslijepodne djelomično smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena.

Krajem nedjelje u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni prolazno naoblačenje sa zapada će usloviti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ponegdje u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim djelovima. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka između 7 i 11, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu od 25 do 28 stepeni.

Izvor: N1