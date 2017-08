IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA TOKOM „PANTELINSKIH DANA“

Podjeli Facebook

U Bijeljini će od 5. do 9. avgusta biti izmjena u režimu odvijanja saobraćaja, odnosno zatvaranja ulica za saobraćaj, zbog održavanja niza manifestacija u okviru „Pantelinskih dana“, saopšteno je iz Gradske uprave.



Zbog održavanja „Moto-festa“ u subotu, 5. avgusta, od 18.00 časova, za saobraćaj će u periodu dolaska kolone učesnika biti zatvorene ulice Save Šumanovića, Komitska, Račanska, Srpske dobrovoljačke garde, Trg đenerala Draže Mihailovića, Majevička, Miloša Obilića, Svetog Save, Gavrila Principa, Nikole Tesle i oba pravca Ulice Vuka Karadžića.

Bajkerski stend šou biće održan od 18.00 do 19.00 časova u Ulici Vuka Karadžića, a u periodu odlaska kolone učesnika biće zatvoreni Trg kralja Petra Prvog Karađorđevića, te ulice Karađorđeva, Kneza Ive od Semberije, Jovana Dučića, Račanska, Komitska, Save Šumanovića.

Zbog održavanja „Otvorene scene“ u subotu i nedjelju, 5. i 6. avgusta, od 20.00 do 23.00 časa biće zatvoreni Ulica Vuka Karadžića u oba pravca i Trg kralja Petra Prvog Karađorđevića.

U utorak, 8. avgusta, od 19.30 časova do završetka koncerta „Tropiko benda“ za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Vuka Karadžića u oba pravca.

Na Dan Svetog Pantelejmona, 9. avgusta, za saobraćaj će zbog kretanja litije kroz centar Bijeljine od 9.00 do 12.00 časova biti zatvorene ulice Svetog Save /od Ulice majora Dragutina Gavrilovića do raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jove Jovanovića/, ulice Zmaj Jove Jovanovića i Dositeja Obradovića, Gavrila Principa /od raskrsnice sa Nušićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Nikole Tesle/, Nikole Tesle /od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jove Jovanovića do raskrsnice sa Ulicom Save Kovačevića/ i Ulica Vuka Karadžića.

Privremena zabrana biće označena saobraćajnim znakovima, a saobraćaj će biti usmjeravan iz Ulice Miloša Obilića lijevo u Majevičku ulicu, iz Ulice Svetog Save desno u Ulicu Miloša Obilića, iz Ulice Svetog Save lijevo u Ulicu majora Dragutina Gavrilovića, iz Ulice majora Dragutina Gavrilovića desno u Ulicu Svetog Save, iz Ulice Gavrila Principa desno u Nušićevu ulicu, iz Ulice Nikole Tesle lijevo u Ulicu Save Kovačevića i iz Ulice Meše Selimovića u Ulicu kneginje Milice.

IZVOR-GRADSKA UPRAVA