VATROGASCE STAVITI U NADLEŽNOST MUP-A

Požari u RS ovih dana gutaju sve pred sobom, a čelnici pojedinih opština i stručnjaci smatraju da se vatrogasna služba mora reformisati kako bi se stradanja i šteta od vatrene stihije sveli na minimum. Oni su mišljenja da vatrogasci treba da budu organizovani kao u Srbiji ili Hrvatskoj, odnosno da sa lokalnog nivoa budu prebačeni na viši nivo. Tako Darko Krunić, načelnik Ljubinja, kaže da bi vatrogasne jedinice trebalo da budu pri MUP-u kao u Srbiji.

„Znate kolika bi se sredstva onda oslobodila za nabavku opreme. Tu definitivno treba naći neko sistemsko rješenje“, kazao je Krunić, čija opština gori već skoro dva mjeseca. I pored nepristupačnog terena, još veći problem im pravi nedostatak opreme. „Opština za vatrogasce izdvaja osam odsto budžeta. To je na godišnjem nivou oko 140.000 KM. Kroz pare kada gledate nije to ništa posebno, ali kroz procente, to je za nas ogromna stvar. Vatrogasna jedinica je jako slabo opremljena. Kada sam došao na čelo opštine, dobili smo od grada Prijedor jednu lada nivu.

Imamo dva stara kamiona. Dobili smo nešto i naprtnjača, ali to je tokom gašenja sve propalo, ljudi nemaju čizama, uniformi…“, kaže Krunić i dodaje da su prije sezone požara stavili nove gume na kamione koje su u mjesec dana propale toliko da su ih morali zamijeniti polovnim. „Sad samo Boga molimo da ne puknu bar dok još gori“, reče Krunić. Miodrag Batinić, bivši komandir vatrogasaca u Trebinju i osoba koja je koordinisala situacijom tokom ovogodišnjih požara u ovoj opštini, donekle dijeli mišljenje sa Krunićem, samo što smatra da bi vatrogasci trebalo da budu ustrojeni kao u Hrvatskoj.

„Radi se o sistemskom problemu. Evo sada je zbog požara u Dalmaciji proglašen prvi stepen pripravnosti i to je jedan sistemski odgovor. Vatrogasci su kod njih isto kao i vojska, postoji hijerarhija, prebacuje se ljudstvo, oprema po potrebi, koordiniše se iz jednog centra. S druge strane, kod nas je sve prepušteno lokalnim zajednicma“, ističe Batinić. Još jedna od ideja za koju smatra da mogu biti od koristi je osnivanje većeg broja dobrovoljnih vatrogasnih društava.

„Kako je Trebinje razuđeno, razmišljamo da osnujemo dobrovoljna društva, jer vrlo je teško iz Trebinja ići po 70 kilometara sa jednog na drugi kraj opštine, a od toga 30 kilometara je po makadamu. Tako bi ti ljudi bili u centru dešavanja i mogli odmah reagovati“, kaže on. Trebinje kao veći centar ne kuburi sa opremom pa tako posjeduju 15 vozila različite namjene, dosta ljudstva i koliko-toliko solidne finansije.

Njegovo mišljenje ne dijeli Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine, koji kaže da je oduvijek bio pristalica toga da vatrogasci treba da budu profesionalci koji su maksimalno opremljeni. „Što se tiče opreme, kod nas je dobra situacija. Svake godine ulažemo. Ove godine ćemo uzeti ljestve visine nekih 12 spratova, koliko je najveća zgrada u gradu, i time ćemo zaokružiti sistem u potpunosti“, rekao je Mićić.

U Srebrenici zbog razuđenosti opštine planiraju osnivanje još jedne vatrogasne centrale. „Planiramo da formiramo centralu u Skelanima, koji su dosta udaljeni od grada. Bila bi dovoljna četiri vatrogaca i jedno vozilo, što će biti poprilično dobro ako računamo ovih 19 vatrogasca koje trenutno imamo, te dva kamiona i jedan džip“, kazao je Mladen Grujičić, načelnik opštine.

U RS stabilnije, u FBiH i dalje kritično

Požari su nadljudskim naporima vatrogasaca u većini mjesta u RS ugašeni, dok situacija u FBiH nije baš najbolja. U noći između ponedjeljka i utorka aktivan je požar i na brdu u Šurmancima, opština Čapljina. Gori šuma i nisko rastinje na tri različite lokacije u blizini kuća. Požar je i na brdu Modrič kod Čapljine, gdje gori borova šuma. Ugrožena su naselja Hotanj, Nerezi i Tasovčići. U dogovoru s opštinom i Kantonalnom upravom CZ Mostar upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH za gašenja požarišta Šurmanci jer požar sada prijeti naselju Bijakovići i Međugorje. Požar je izvan kontrole i u neumskoj opštini, u selima Prapratnica, Hutovo i Praovice. U Kantonu 10 u Drvaru požar je na prostoru planine Jadovnik i dalje je aktivan i širi se. Kako je zahvaćen veliki dio visoke šume (jela, bor, bukva), požarna je linija oko 10 kilometara. Mnoga mjesta u Hercegovini su bila i bez struje zbog požara. Naime, u proteklom periodu izgorjelo je oko 200 stubova. Najvećim dijelom su i obnovljeni, što je potvrđeno iz „Elektro-Hercegovine“.

Gaseći požar upao u čatrnju

U noći između ponedjeljka i utorka desila se nezgoda u kojoj je mještanin sela Veličani u Popovom polju Zdravko Šarić upao u staru čatrnju dok je gasio požar u svom selu. U Vatrogasnoj jedinici Trebinje je potvrđeno da je usljed slabe vidljivosti i velikog dima Šarić upao u provaljenu staru čatrnju, zadobivši usljed pada teške povrede, pa je helikopterom prebačen u UKC RS u Banjaluci. Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Tripo Ćuk navodi da je stabilno na požarištu u Popovom polju.

IZVOR-NEZAVISNE