KAZNE ZA NEUKLANJANJE AMBROZIJE DO 2.000KM /VIDEO/

Procenjuje se da svaki osmi stanovnik Zemlje i svaki peti stanovnik Srpske pati od alergijskih reakcija na ambroziju, a broj obolelih neprestano se povećava jer se ovaj korov za samo godinu dana raširi od 6 do 20 kilometara u prečniku. Za neuklanjanje ambrozije predviđene su kazne od od 150 do 200 KM za fizička lica, a od 1.500 do 2.000 KM za pravna lica, saopšteno je iz Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Bijeljina. Ambrozija se, na temelju zakona, mora uklanjati, a građani mogu lokalnoj komunalnoj službi prijaviti neodgovorne vlasnike. Međutim, najveći problem stvaraju zapuštene privatne parcele jer se ne održavaju …

OPŠIRNIJE U TV PRILOGU…