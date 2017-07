KO HOĆE NA MORE, A NERVIRAJU GA GUŽVE, EVO PAR SAVETA

I ovog vikenda na graničnim prelazima i putevima u očekuju se velike gužve. „Blic“ piše kako izbeči gužvu i sa što manje stresa stići do odredišta.

Za početak, navodi „Blic“, važno je znati da su petkom i subotom gužve veće ka ulasku u zemlju, dok je nedeljom gužva pri izlasku, ali treba uzeti u obzir i da Makedonci 2. avgusta slave Ilindan i tada kreću ka Grčkoj, te se očekuju veći zastoji. Osim toga, najveće gužve su 1. i 15. u mesecu, kada su smene turista, kao i u vreme praznika.

Urednik i voditelj emisije SAT Mirko Alvirović savetuje vozače da izbegavaju velike granične prelaze, ali i da se redovno odmaraju i piju dosta tečnosti.

„Kao po pravilu, gužve na prelazima su u ranim jutarnjim časovima ili tokom večeri, ali u vreme sezone se ne može ništa tvrditi. Nije loše biti na prelazu u oko 13, 14 časova“, savetuje Alvirović.

On objašnjava da se gužve na prelazu Preševo mogu izbeći kod Vranja ili kod Prokuplja, gde posle treba voziti ka Prohoru Pčinjskom.

„Po ulasku u Makedoniju vratićete se na glavni put kod Kumanova. Dobra opcija je i koristiti granični prelaz Dojran. Do njega se dolazi tako što se sa autoputa Skoplje-Đevđelija isključite na odvajanju za Valandovo i Strumicu kod sela Udovo“, savetuje Alvirović.

On još kaže da pri odlasku u Crnu Goru ne treba ići kanjonom Morače.

„Kada se ide u Crnu Goru svi idu ka kanjonu Morače, a osim gužve, on je opterećenje za vozače zbog krivina i mnogobrojnih tunela, pa je dobro koristiti prelaz Jabuka. To je mali prelaz i moguće su gužve, ali znatno manje nego na Brodarevu, gde je haos. Ako idete u Herceg Novi nije loše ići preko Trebinja“, savetuje on.

Ka Bugarskoj Alvirović savetuje put preko Vlasine, tamo su prelazi Strezimitovce i Ribarce koji jesu mali, ali ne bi trebalo da ima gužve kao na Gradini.

„Pre ulaska u Grčku uvek kažem vozačima da idu na prelaz Niki jer se dešavalo da u sezoni ne bude nijedno vozilo, a put je sličan našoj Ibarskoj magistrali. Evzoni na ulazu u Grčku definitivno treba izbegavati“, kaže Alvirović.

