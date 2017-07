KOLIKO NAM JE VREMENA ZAPRAVO POTREBNO DA SMRŠAMO?

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Zapljusnuti smo fotografijama “pre i posle“, ljudima koji su promenili svoj izgled za šest nedelja i majkama koje su se vratile na pređašnju kilažu samo nekoliko meseci posle porođaja. Koliko nam je zaista potrebno vremena da smršamo? Evo nekih naučnih činjenica.

Ukoliko pitate svog lekara ili ličnog trenera koliko će vam vremena biti potrebno da skinete višak kilograma, nećete dobiti konkretne odgovore. Brojni su faktori koji utiču na gubljenje kilograma – godine, zdravstveno stanje, fizička aktivnost, ali i način života.

Realno je, u većini slučajeva, da se nedeljno izgubi od pola do jednog kilograma. Ukoliko kilogrami nestaju brže, lako može doći do jo-jo efekta, odnosno povratka na staru kilažu. Najvažnije je postaviti sebi dugoročne ciljeve, ostati fokusiran i istrajati.

Ako se, pak, desi da vaga posle nedelju dana dijete pokazuje dva kilograma manje, ni to ne mora odmah biti dobar znak. Postoje tri objašnjenja naglog gubitka kilograma – gubitak telesnih masti, vode ili mišićne mase. U idealnom slučaju, uz balansiranu ishranu i redovnu fizičku aktivnost, izgubićemo najviše masti, a sačuvati mišiće. No, to nije uvek slučaj, pošto smo uglavnom fokusirani na striktne dijete kojima se najviše gube voda i mišićna masa. Vaga će pokazivati lepe vesti, ali takvi rezultati su retko dugoročni.

Što smo stariji, sve nam je teže da izgubimo kilograme. To svi primećujemo. Starenjem gubimo na mišićnoj masi, čime nam se usporava metabolizam i teže nam je da sagorevamo kalorije. Životno doba nije jedini faktor koji utiče na gubljenje kilograma.

Fitnes starost, odnosno broj godina fizičke aktivnosti, znatno utiče na brzinu i sposobnost gubljenja kilograma. Na primer, ukoliko ste relativno skoro počeli da trenirate, može se desiti da kilograme gubite brže od nekoga ko već duže vreme trenira i zdravo se hrani, ali uspeh na duže staze je zagarantovan tek kada postanemo “fitnes stariji“.

Naravno, stil života je podjednako važan. Ukoliko nismo pod stresom, spavamo dovoljno i imamo kompletnu podršku porodice, na dobrom smo putu da se rešimo suvišnih kilograma.

Zaključak je da je svako telo drugačije. Možemo trenirati i hraniti se potpuno isto kao neko drugi, a opet ne postizati jednake rezultate. Ono što je sigurno je da treba biti istrajan i strpljiv, jer dugoročan, a brz gubitak kilograma u realnom svetu ne postoji.

Verujemo da ovo nije baš ono što ste želeli da čujete.

Izvor: N1